Schon mit fünf Jahren um Opas Hunde gekümmert

Neue Tierärztin lässt sich in Füssen nieder und erfüllt sich mit der eigenen Praxis einen Kindheitstraum.

26.01.2022 | Stand: 17:10 Uhr

„Wieder Freude mit meinem Tier“ – so lautet der Name einer neuen Tierarztpraxis in der Höhenstraße 4 in Füssen. Die Tierärztin Dr. Beatrice Bennert eröffnet sie am 1. Februar. Sie bietet dort nach eigenen Angaben auf 63 Quadratmetern medizinische Versorgung auf höchstem Niveau für Katzen, Hunde, Nagetiere und mehr: Von kleinen Problemen, wie verfilztem Fell, über Tier-Training und Verhaltens-Therapie bis hin zu komplizierten Operationen.

Bennert studierte in Zürich Tiermedizin und arbeitete in den vergangenen neun Jahren in mehreren Praxen und Kliniken, aber auch im Tierschutz. Sie selbst hat eine Katze und zwei Hunde, die sich nach ihren Angaben bestens vertragen. Mit der eigenen Praxis verwirklicht sich die Tierärztin einen Kindheitstraum. „Schon als Fünfjährige habe ich mich so oft und intensiv um die Hunde meiner Großeltern gekümmert, dass sich Freunde der Familie sicher waren, ich würde einmal Tierärztin werden“, sagt sie.

Modern und gemütlich

Bennert legt in ihrer neuen Praxis nicht nur Wert auf modernste technische Ausstattung, sondern auch auf liebevoll und gemütlich gestaltete Räume für eine sorgsame Untersuchung und stressfreie Umgebung für ihre Klienten.

Sie bietet Tierbesitzerinnen und -besitzern in Füssen und Umgebung an, sie in ihrer Praxis vor einem Ernstfall einmal mit einem gesunden Tier zu besuchen: „So können sich die kleinen und großen Lieblinge ungezwungen an die Tierarzt-Atmosphäre gewöhnen und mich ein wenig kennenlernen“, sagt sie.

Die Sprechstunden sind Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr sowie Montag, Mittwoch und Freitag auch von 8 bis 11 Uhr. Um Wartezeiten für Mensch und Tier zu vermeiden, sollten die Besitzer am besten einen Termin vereinbaren. Auch individuelle Sprechzeiten können telefonisch unter 0176/922 497 95 vereinbart werden. Nach Feierabend und samstags können coronakonform Stunden zum Einzeltraining vereinbart werden.

Lesen Sie auch

"Ich bin fix und fertig" - Was tun, wenn das geliebte Haustier plötzlich verschwindet? Haustier in Memmingen vermisst

Lesen Sie auch: Katzenflut überschwemmt Tierheime im Ostallgäu