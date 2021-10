Außenwerbung trifft – in dem Fall aber nicht den Geschmack der Pfrontener. Die neue Werbeanlage an der Tiroler Straße in Steinach stößt nicht nur bei Anwohnern auf Kritik. Man habe sie juristisch nicht verhindern können, erklärte Bürgermeister Alfons Haf jetzt in der Bürgerversammlung.