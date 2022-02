Gasthof „Sonne“ in Nesselwang weicht 16 Eigentumswohnungen

Auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs sind zwei neue Gebäude geplant. Im Marktrat treffen dazu die Wünsche nach Nachverdichtung und mehr Platz aufeinander.

22.02.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Bauphilosophie in Nesselwang scheidet die Geister: Im Marktgemeinderat trifft die Absicht nach Nachverdichtung auf den Wunsch nach weniger Wohneinheiten. So zumindest beim Neubauprojekt, das auf dem Gelände des ehemaligen Gasthofs „Zur Sonne“ in der Kemptener Straße entstehen soll. Auf fast 3000 Quadratmetern Fläche sollen zwei Gebäude entstehen. Das vordere Gebäude wird giebelständig zur Kemptener Straße stehen und im Erdgeschoß eine Filiale der VR-Bank beherbergen. Das hintere Gebäude wird quer dazu stehen. Der Marktgemeinderat stimmte dem Vorhaben schlussendlich bei zwei Gegenstimmen zu.