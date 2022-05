Neuer Dorfladen am Hopfensee bei Füssen eröffnet im Winter

Die Sennerei Lehern will im Herbst mit dem Umbau der bisherigen Tourist-Information am Hopfensee beginnen. Welche Produkte dann dort angeboten werden sollen.

06.05.2022 | Stand: 12:25 Uhr

Geht alles nach Plan, könnte der neue Dorfladen in Hopfen am See schon kommenden Winter die ersten Kunden begrüßen. Dieser soll bekanntlich in den Räumen der bisherigen Tourist-Info entstehen. Im Füssener Bauausschuss wurde nun erstmals ein konkreter Zeitplan dazu vorgestellt. Betrieben werden soll der Laden demnach künftig von der Sennerei Lehern. Diese hatte sich bei einer Ausschreibung im Herbst 2021 durchgesetzt. Nun legte die Sennerei ihre Umbaupläne vor. Entstehen wird ein Verkaufsraum für regionale Produkte mit einer Ladenfläche von 52 Quadratmetern, einer Kühltheke, einer Küche sowie eigenem Personal- und Lagerbereich. Das Angebot der Sennerei umfasst vor allem Milch- und Käseprodukte, die von acht regionalen Milchbauern täglich geliefert wird. Parkplätze für den neuen Dorfladen sollen direkt an der Seeseite entstehen, die Bushaltestelle wird dafür etwas versetzt.

Neuer Dorfladen am Hopfensee bei Füssen: Das ist geplant

Und die Tourist Info? Die soll im Herbst ins Haus Hopfensee umziehen. Wie Bürgermeister Maximilian Eichstetter (CSU) betonte, sei dafür alles vorbereitet, der Umzug können binnen weniger Tage vollzogen werden. Am bisherigen Standort verbleiben der digitale Infopoint von Füssen Tourismus und Marketing (FTM) und ein öffentliches WC. Darauf legte Eichstetter großen Wert. Es werde separate Eingänge geben, damit Urlauber auch außerhalb der Öffnungszeiten des Ladens Zugang hätten. „Unterm Strich ist alles genau so, wie wir es gewollt haben“, sagte Eichstetter.

Digitaler Info-Point für Touristen am Hopfensee wird entstehen

Bei der SPD stieß das Projekt aber auch weiterhin auf Ablehnung. Zwar konnte der Rathaus-Chef Erich Nieberle versichern, es würde keine Rückzahlungen von Fördergeldern fällig. Die Genossen blieben dennoch bei ihrer ablehnenden Haltung. Grund: Der Stadtrat habe vor zwölf Jahren bei der Errichtung des Info-Pavillons extra versucht, allen Wünschen der Touristiker gerecht zu werden, und gab für den Neubau über 400 000 Euro. Die SPD versteht deshalb auch weiterhin nicht, warum FTM jetzt an einen aus ihrer Sicht nicht so geeigneten Standort ausweiche. Mit dieser Meinung waren die Genossen aber letztlich alleine. Alle anderen Mitglieder des Bauausschusses stimmten für das Vorhaben. Sie befürworteten einen neuen Nahversorger in Hopfen, nachdem es dort einen solchen schon länger nicht mehr gibt.

Für die Stadt Füssen entstehen beim Umbau der Tourist-Info am Hopfensee zum Dorfladen keine zusätzlichen Kosten

Dr. Christoph Böhm ( CSU) hatte sich vorab noch versichert, dass die Stadt der Umbau auch wirklich nichts koste. „Schließlich haben wir ja eine sehr angespannte Haushaltslage“, sagt er. Bürgermeister Eichstetter erklärte, alle Umbaukosten trage die Sennerei. Auch bei der Miete gebe es keine gesonderten Nachlässe. „Das trägt alles der künftige Pächter.“