Neuer König-Ludwig-Thriller: Es muss in einer Katastrophe enden

Markus Richter legt mit „Königsherz“ einen neuen Neuschwanstein-Thriller vor. Es ist der letzte Band seiner Trilogie über Leben und Tod Ludwigs II. Neu entdeckte Dokumente werfen ein neues Licht auf dessen letzten Tage.

09.04.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das ist es also: Das Ende des Märchenkönigs und von Markus Richters „Herz“-Trilogie, in der er Leben und Sterben Ludwigs II. literarisch verarbeitet. „Königsherz“ heißt sein neuer Neuschwanstein-Thriller, in dem er erneut sein umfangreiches Faktenwissen auf knapp 400 Seiten in eine dramatisch zu lesende Handlung packt. Dank umfangreicher Recherchen und einer neuen Quelle beleuchtet er die allerletzten Tage Ludwigs äußerst lebensnah und detailreich. Und als wäre die erst im zweiten Anlauf gelungene Festsetzung des Königs und sein bis heute mysteriöser Tod im Würmsee nicht dramatisch genug, bereichert er ihn um ein Entführungsdrama, aus dem auch einer der Sympathieträger seiner Trilogie nicht lebend herauskommt. „Ich wollte die Geschichte lebendig und spannend erzählen“, erläutert Richter beim Besuch in unserer Redaktion seine Kombination von historischen Fakten mit einem fiktiven Teil der Handlung. Fiktiv ist auch ein Agent der Geheimpolizei, stets bezeichnet als „Herr Schilling“, der mit der diskreten Abwicklung von Sonderaufträgen die Handlung vorantreibt und für den Leser greifbar macht.

Fund im Apotheken-Dachboden

Ein Dachbodenfund hatte dem ehemaligen Kastellan von Neuschwanstein Futter für sein neues Buch geliefert: Über Jahrzehnte hatten in den Räumen der Füssener Stadtapotheke die Aufzeichnungen des ehemaligen Apothekers und Hoflieferanten Christian Singer aus dem Jahr 1886 gelagert. Singer hatte seinerzeit enge Freundschaften zu einigen Bediensteten des königlichen Hofs gepflegt. Aus erster Hand erfuhr er so, was sich in den dramatischen Tagen der Absetzung und Gefangennahme König Ludwigs II. hinter den Schlossmauern abspielte – und hinterließ dieses Wissen mit seinen Aufzeichnungen der Nachwelt. Nur die entscheidenden Seiten zum Tod des Königs fehlen – fast möchte man sagen „natürlich“. Berichte des Bezirksamtmanns Sonntag und des Gendarmerie-Wachtmeisters Ferdinand Boppeler selbst studierte Richter ebenfalls. Auch die nicht offiziellen Berichte Boppelers für die damalige Regierung von Schwaben und Neuburg, in denen der Polizeichef seine persönlichen Kontakte zum König herausstellte, dem er in dessen letzten Tagen zur Seite stand. Bis zuletzt sah er sich durch seinen Eid zum Schutz Ludwigs verpflichtet, während Amtmann Sonntag durch die Proklamation der Absetzung des Königs in Gewissensnöte, Sorgen um seine Karriere und ins Schlingern geriet.

Es geht hin und her

Bei seinem „Heimspiel“ gegen die zu seiner Absetzung angereiste Delegation aus München ist Ludwig zunächst klar im Vorteil: Die Bürgerschaft aus Schwangau und Füssen zieht zur heute als Schloss Neuschwanstein bekannten Neuen Burg, um ihren König zu schützen, ebenso auf Geheiß Ludwigs die Schwangauer Feuerwehr. Auch sein Befehl, die Häscher festzusetzen, wird noch prompt umgesetzt. Es ist eine extrem angespannte, von Richter eindrucksvoll geschilderte Lage zwischen Neuer Burg und Altem Schloss. Dass dabei niemand zu schaden kam, ist im Nachhinein wohl nur auf pures Glück zurückzuführen. Sieht man einmal davor ab, dass die größtenteils hochadligen Mitglieder der Fangkommission unter erniedrigenden Auflagen zu leiden hatten, beispielsweise dass sie den Abort nur unter strenger Bewachung aufsuchen durften.

Schloss Berg war nicht vorbereitet

Auch als Ludwigs Festnahme und Abtransport im zweiten Anlauf gelingen, läuft es alles andere als nach Plan. Statt Schloss Linderhof steuert die Kutsche mit dem abgesetzten Monarchen Schloss Berg am damals noch Würmsee genannten Starnberger See an. Dort war kaum Zeit zur Vorbereitung geblieben. „Es musste in einer Katastrophe enden“, lautet Richters Fazit. Was genau am und im See passierte, lässt sich weiterhin nicht belegen. Klar ist nur, dass Ludwig nicht ertrank – in seiner Lunge wurde bei der Obduktion kein Wasser, sondern nur Blut gefunden. Wenig wahrscheinlich ist, dass den König als einst guten Schwimmer die Todessehnsucht ins Wasser trieb, er hätte es wohl nicht geschafft, sich zu ertränken, oder dass er gezielt ermordet wurde. Dafür hätte es schnellere und einfachere Wege gegeben. Für Richter steht fest, dass der König flüchten wollte und dabei etwas schief ging. Es war ein Unfall, sagt Richter und illustriert das für seine Leser mit einer neuen, wenn auch wörtlich genommen wenig plausiblen Variante.

Am Würmsee, sprich im Marstall am See in Berg am Starnberger See, stellt Richter seinen neuen Neuschwanstein-Thriller am Samstag, 15. April, ab 19 Uhr, allen Interessierten vor. Der Eintritt kostet 12 Euro, zahlbar an der Abendkasse. Um Anmeldung wird gebeten unter mail@marstall-am-see.de

Der Neuschwanstein-Thriller „Königsherz von Markus Richter ist erschienen in der Edition Tingeltangel, umfasst 392 Seiten und kostet 18 Euro.