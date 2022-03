Neuer Pastor in Füssen: Erwacht das Gemeindeleben neu?

Pastor Silvan Brandes wird feierlich begrüßt. Sein neuer Arbeitsbeginn für die Freie evangelische Gemeinde in Füssen ist am 1. April.

Nicht nur über den Frühlingsanfang, sondern auch darüber, „dass unser Gemeindeleben neu erwacht“, freute sich kürzlich Ramona Besser von der Leitung der Freien evangelischen Gemeinde (FeG) Füssen anlässlich des jüngsten Gottesdienstes zur Amtseinführung des neuen Pastors Silvan Brandes.

Der offizielle Dienstbeginn des 28-jährigen Schweizers ist zwar erst am 1. April, dennoch befanden sich unter den rund 50 Besuchern im Gottesdienstraum des Gemeindehauses an der Abt-Hess-Straße außer mehreren Vertretern verschiedener Füssener Gemeinden auch Bürgermeister Maximilian Eichstetter, um Brandes in der Lechstadt willkommen zu heißen.

Henrik Otto stärkt Silvan Brandes den Rücken

Während der Rathauschef dem neuen Pastor unter anderem „einen guten Start am 1. April“ wünschte, oblag es dem ehemaligen FeG-Pastor und jetzigen Sekretär des Bundes freier evangelischer Gemeinden Deutschlands, Henrik Otto, Brandes mit einer launigen Predigt für dessen zukünftigen Dienst zugunsten eines gesunden Gemeinlebens, den Rücken zu stärken. So betete Otto für den jungen Familienvater, dass Gott ihm „Tatkraft, Ruhe und Beharrlichkeit“ geben möge für seinen Dienst, in dem er „in erster Linie ein Mitarbeiter Gottes“ sei. Dementsprechend gehörten auch alle geistlichen Gemeindeleiter zuerst Jesus und dann erst der Gemeinde, mit der sie allerdings zugleich verbunden seien.

Nach dreijähriger Vakanz des Pastorenamtes bei der Freien evangelischen Gemeinde Füssen freute er sich umso mehr, dass „du die Berufung, nach Füssen zu kommen, angenommen hast“, unterstrich Otto an die Adresse von Brandes gerichtet, dessen Besonnenheit der frühere FeG-Pastor dabei besonders hervorhob. (Lesen Sie auch: Helferkreis in Schwangau ins Leben gerufen: Man will gezielt Geflüchteten helfen)

Schwierige Wohnungssuche des neuen Pastors

Bevor Brandes selbst zu Wort kam, wünschte diesem der katholische Stadtpfarrer Füssens, Frank Deuring, „Gottes reichen Segen“, nachdem er erklärt hatte, an diesem Tag sei es ihm ganz besonders „eine große Freude, grüß Gott zu sagen.“ Und Brandes äußerte sich schließlich unter anderem sehr erfreut darüber, „hier zu sein“.

Immerhin grenze dies nach einer recht schwierigen und erst kürzlich erfolgreich abgeschlossenen Wohnungssuche für ihn und seine Familie an nicht weniger als ein „Wunder“.

