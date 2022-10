Neuer Pavillon am Spielplatz in Hopferau eingeweiht

Der Erlös eines Straßenfestes bildete die finanzielle Grundlage. Bei einer gemeinsamen Brotzeit wurde das Bauwerk nun eingeweiht.

17.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Eigentlich ist der neue Pavillon am Kinderspielplatz an der Thanellerstraße in Hopferau der Corona-Misere im vergangenen Jahr zu verdanken. Nachdem Kontaktbeschränkungen aufgehoben worden waren, konnte endlich wieder ein Straßenfest in Hopferau stattfinden. Der Erlös wurde an die Gemeinde gespendet, unter der Bedingung, dass das Geld für den neuen Spielplatz verwendet wird. Ein Pavillon sollte entstehen.

Eisenberger Firma setzt Planung um

Umgesetzt wurde der Plan von der Firma MFB Holz- und Trockenbau aus Eisenberg und dem damaligen Azubi Felix Smetana. Die sechseckige Basis erstellte der Bauhof und die Bekrönung Spenglermeister Helmut Zellner.

Mitwirkende sind mit Ergebnis zufrieden

Zellner hatte schon im Sommer die zweidimensionalen Skulpturen vor dem Gemeindeamt geschaffen. Die Materialkosten konnten mit den bereits genannten Spendenmitteln und der Unterstützung durch die VR-Bank beglichen werden. Die Mitwirkenden sind allesamt mit dem Ergebnis zufrieden. Bei gemeinsamer Brotzeit wurde der Pavillon eingeweiht. Bürgermeister Rudi Achatz dankte dabei allen Spenden-, Ideen- und Geldgebern.