Pfarrer Christian Wolf wurde in sein Amt für die Pfarreiengemeinschaft Forggensee eingeführt. Die knappe und lebensnahe Predigt brachte ihm viel Applaus ein.

Von Philomena Willer

15.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Zur Amtseinführung war Pfarrer Christian Wolf bereits gut bekannt in den Pfarreien der Gemeinschaft Forggensee, denn bei den Gottesdiensten vorige Woche war er wie Diakon Christoph Schwarzer schon freudig begrüßt worden. Den Einschränkungen entsprechend war eine zurückhaltende Feier angesagt. Festlich wurde es trotzdem in der prächtig geschmückten Kirche von St. Andreas, und es kamen eine ganze Reihe von Amtsbrüdern in den Altarraum.