Die 2020 geschlossene Badeanstalt am Obersee (Foto) und die Badestelle am Mittersee sollen für den Betrieb im Sommer wieder hergerichtet werden. Zwei der Projekte, die Füssens Bürgermeister Maximilian Eichstetter auf dem Weg zur Familien-Stadt möglichst schnell realisieren will.