Neuer Standort fürs Pfrontener Oldtimertreffen

Wegen der Sanierung der Mittelschule wandert das Spektakel nach Pfronten-Berg aus. Wo die Fahrzeuge jetzt starten und wo sie zu besichtigen sind.

06.07.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Das Pfrontener Oldtimer-Treffen mit Gamsbart-Rallye hat in diesem Jahr einen neuen Standort: Zu ihrer traditionellen Gamsbart-Rallye starten die Teilnehmenden am Samstag, 8. Juli, ab 9 Uhr auf dem Parkplatz beim Veranstaltungshaus „Jawoll“ in Pfronten-Berg, der ehemaligen Diskothek „Hirsch Inn“. Ebenfalls dort sowie auf dem Parkplatz des benachbarten TSV-Geländes findet am Sonntag, 9. Juli, das Internationale Oldtimertreffen statt, zu dem rund 250 historische Fahrzeuge erwartet werden. Grund für den Umzug ist die mittlerweile begonnene Sanierung der Mittelschule, um die herum sowie auf dem benachbarten Leonhardsplatz die Fahrzeuge bislang jeweils standen. Die Besucher können beim Treffen am Sonntag nicht nur historische Karossen bewundern, sondern werden auch bewirtet. Unter den Ausstellern ist diesmal das Feuerwehrmuseum Kaufbeuren-Ostallgäu, das mit einem Infostand und historischen Fahrzeugen dabei ist.

Ein großes Familientreffen

Nicht nur für Norbert Schaller, den Vorsitzenden der veranstaltenden Oldiefreunde Pfronten, ist das Treffen wie ein großes Familienfest immer am zweiten Wochenende in Juli. Zu vielen Stammgästen unter den weit über 100 angemeldeten Teams pflegen die Pfrontener Vereinsmitglieder fast schon familiäre Kontakte. Für Interessierte bietet das Treffen unterdessen Gelegenheit, viele verschiedene Fahrzeuge aus unterschiedlichen Epochen der Fahrzeuggeschichte zu erleben. Und das bei der Gamsbartrallye auch unterwegs oder bei der Zielankunft ab etwa 13.30 Uhr beim Rathaus. Dort wartet eine letzte Wertungsprüfung auf die Teilnehmenden, nachdem es bei der Gamsbartrallye nicht um Geschwindigkeit und Zeit geht, sondern um Geschicklichkeit und Fahrzeugkenntnisse. Die Oldtimer-Party mit Siegerehrung schließt sich ab 19 Uhr im Brauereigasthof „Falkenstein“ an.

Start mit "Benzingesprächen"

Für die Oldiefreunde beginnt das Wochenende bereits am Freitag, 7. Juli, mit den traditionellen „Benzingesprächen“ ab 19 Uhr beim Oberen Wirt. Dabei werden die eintreffenden Gäste begrüßt, die Startnummern und Fahrtunterlagen ausgegeben – und natürlich eifrig gefachsimpelt.

Offene Geschäfte und Verlosung

Die Pfrontener Einzelhändler nehmen das Oldtimer-Treffen zum Anlass für einen verkaufsoffenen Sonntag. Von 11 bis 16 Uhr sind die Geschäfte geöffnet, vor denen auch ausgewählte Oldtimerfahrzeuge stehen. Außerdem haben sie für das Oldtimer-Wochenende teilweise weitere Aktionen vorbereitet wie beispielsweise Sonderrabatte. Zudem können Kunden am Oldtimer-Wochenende an einer Verlosungsaktion teilnehmen, bei der es 150 Preise zu gewinnen gibt. Die Teilnahme ist möglich, so lange es Lose gibt.