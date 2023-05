Neuer Stromliefervertrag für Füssen: Wie öko soll es sein?

Nachdem die Elektrizitätswerke Reutte die alten Stromlieferverträge gekündigt hat, braucht die Stadt Füssen neue. Die Varianten dafür sorgen für Diskussionen.

08.05.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Die Stadt Füssen muss für nächstes Jahr neue Stromlieferverträge abschließen, denn die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) haben die alten aufgekündigt. Klar ist, dass der Strom teurer wird – unklar war anfangs im Stadtrat, ob man komplett oder nur teilweise auf erneuerbaren Energien setzt.

Saftiger Aufschlag für Ökostrum

Angesichts der explodierenden Energiekosten haben die EWR Stromlieferverträge für Liegenschaften der Stadt zum 31. Dezember gekündigt. Nun musste die Stadt die Stromlieferung neu ausschreiben. Zu den ohnehin steigenden Stromkosten schlug die Stadtverwaltung einen Aufschlag von 13.000 Euro pro Jahr vor. So viel würde es nämlich mehr kosten, wenn man „Ökostrom mit erneuerbarem Energie Mix“ beziehe. Noch teurer würde es, wenn man Ökostrom einer bestimmten Qualität, zum Beispiel aus bayerischer Wasserkraft gewonnen, beziehen würde – das würde Mehrkosten von 24.000 Euro pro Jahr verursachen.

Eigene PV-Anlagen errichten

Ilona Deckwerth (SPD) forderte mit Blick auf die Energiewende, Strom ausschließlich aus erneuerbarer Energie zu beziehen, die Stadt habe eine Vorbildfunktion. Zu 100 Prozent reinen Ökostrom zu nutzen, das wäre tatsächlich die schönste Lösung, sagte Dr. Martin Metzger (Bürger für Füssen). Allerdings müsse gerade Füssen die Kosten im Blick behalten. Sein Vorschlag: Die Stadt solle die günstigere Ökostrom-Variante nehmen, dafür die Ersparnis von 11.000 Euro pro Jahr für Photovoltaikanlagen nutzen. Dann könne man „eigenen Strom produzieren“, was am nachhaltigsten wäre. Dies wurde auch als Empfehlung an die Verwaltung im Beschluss so festgehalten, zu dem es zwei Gegenstimmen gab.