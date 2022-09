Neuer Vorstand bei EWR in Reutte

Christoph Hilz verabschiedet sich im kommenden Jahr in den Ruhestand. Ihm folgt Sebastian Freier als technischer Vorstand nach.

28.09.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Elektrizitätswerke Reutte (EWR) führen im Sommer nächsten Jahres einen Wechsel in der Unternehmensführung durch: Zum 1. August 2023 tritt Sebastian Freier bei den EWR als zukünftiger technischer Vorstand ein und folgt damit dem langjährigen Vorstand Dr. Christoph Hilz nach.

Nach zehn Jahren Vorstandstätigkeit für die EWR verabschiedet sich Dr. Christoph Hilz im nächsten Jahr in den wohlverdienten Ruhestand, heißt es vom Unternehmen. Aus diesem Anlass hat der Aufsichtsrat der Elektrizitätswerke in seiner Sitzung am 20. September Sebastian Freier zum neuen technischen Vorstand der EWR bestellt. Mit dem gebürtigen Oberammergauer Freier gewinnt die EWR AG einen energie- und wasserwirtschaftlichen Experten.

Dr. Christoph Hilz (Vorstand) geht Mitte nächsten Jahres in den Ruhestand. Bild: Marina Kraut

Bereits seit seinem Berufseintritt 2002 bei der Thüga AG ist Sebastian Freier im Bereich der Versorgungswirtschaft tätig. Bis 2013 arbeitete er in der dortigen Hauptabteilung Energiewirtschaft als Abteilungsleiter für die Thüga-Gruppe (und teilweise e.on). Seit 2013 betreut er als Prokurist bei der PwC AG Energieversorger und Stadtwerke in Deutschland und Österreich und verantwortet aktuell am Standort München die versorgungswirtschaftlichen Themen, teilt die EWR in einer Pressemitteilung mit.

Sebastian Freier bildet mit Richard Alber ein Führungsteam

Zusammen mit dem kaufmännischen Vorstand Richard Alber wird Freier ab 1. August 2023 die Unternehmensgruppe leiten und als technischer Vorstand die Verantwortung für den technischen-energiewirtschaftlichen Bereich übernehmen. „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und die Aufgabe, mit allen KollegInnen die EWR AG und die weiteren Unternehmen in eine spannende aber auch herausfordernde Zukunft begleiten zu dürfen“, sagte Freier.