Neues Energiekonzept für Eisstadien in Füssen

Füssens Stadtrat begrüßt angesichts hoher Energiekosten das Versorgungskonzept für den Bundesstützpunkt. Welches Problem es bei der Photovoltaikanlage gibt.

04.02.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Noch in diesem Jahr ein Blockheizkraftwerk, später eine Biomasseheizung und eine Wärmepumpe – das Ganze garniert mit einer Photovoltaikanlage auf einer Fläche von knapp 1000 Quadratmetern. So soll das künftige Energieversorgungskonzept für den Bundesstützpunkt (BSP) Eishockey und Curling in Füssen aussehen. Dieses Konzept hat der Stadtrat nun einstimmig befürwortet, auch wenn noch nicht alle Fragen abschließend beantwortet werden können.

Ein Sorgenkind der Kommunalpolitik in Füssen

Der BSP ist ein Sorgenkind der Kommunalpolitik, nicht allein wegen der anstehenden millionenschweren Sanierungs- und Investitionskosten. Denn die Eisstadien sind auch wahre Energiefresser – und das geht richtig ins Geld, seitdem die Energiekosten explodiert sind. Denn der Strombedarf des Bundesstützpunktes lag zuletzt bei 1,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr, die Gaskosten pro Betriebstag bei mehreren tausend Euro. „Bei den Stromkosten haben wir derzeit eine Verdopplung, bei den Gaspreisen seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sogar eine Versiebenfachung zu verkraften“, sagte Bürgermeister Maximilian Eichstetter im Dezember. Schon länger tüfteln Planer deshalb an einem neuen Energieversorgungskonzept für den BSP.

Welche Kosten anfallen

Das stellten nun Gerhard Dittrich (Ingenieurbüro Schötz) und Peter Bauer (Büro IBKB Elektrotechnik) dem Stadtrat vor. Aktuell versorgt nur ein Gaskessel den BSP mit Wärme – künftig soll die Versorgung auf mehreren Schultern ruhen. So ist ein Blockheizkraftwerk (aktuell für Gas, später wäre Wasserstoff denkbar) vorgesehen für die Grundlastabdeckung. Zur Spitzenlastabdeckung soll in einem zweiten Schritt eine Biomasseheizung entstehen, zudem ist eine Wärmepumpe geplant. Kostenpunkt: Abzüglich von möglichen Fördermitteln verbliebe ein Eigenanteil um die 650.000 Euro bei der Stadt. In etwa acht bis zehn Jahren hätten sich diese Investitionen aufgrund der damit verbundenen Einsparungen amortisiert, sagte Dittrich.

Um eine möglichst hohe Eigenstromerzeugung zu erreichen, ist auch eine Photovoltaikanlage geplant, die Peter Bauer erläuterte. Sie sollte auf 150 bis 200 Kilowatt-Peak ausgerichtet sein – zum Vergleich: Private Photovoltaikanlagen auf Einfamilienhäusern haben meist eine Leistung zwischen 8 und 15 Kilowatt-Peak. Das Problem ist aber, dass die Dachlandschaft des BSP nicht gut geeignet ist für solche Anlagen. Man muss deshalb einen anderen Standort finden – eventuell das Dach des benachbarten Feuerwehrhauses oder am Parkplatz vor den Eisstadien.

Nach dem Baukastenprinzip

Auch, wenn bei der Photovoltaikanlage noch nicht alles bis in letzte Detail geplant ist, fand das Konzept die Zustimmung des Stadtrates. Es sei gut, dass man nach dem Baukastenprinzip vorgehen könne, sagte Jürgen Doser (Freie Wähler): „Wir müssen intern klären, was wir davon umsetzen.“ Das Blockheizkraftwerk soll dieses Jahr kommen, kündigte Kämmerer Thomas Klöpf an. Außerdem werde man für die Biomasseheizung und die Wärmepumpe Förderanträge auf den Weg bringen. Zudem verwies er darauf, dass dann auch die Kälteanlagen im BSP ein Thema werden könnten: Die seien in die Jahre gekommen und verursachten hohe Wartungskosten.