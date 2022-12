Neues Jugendparlament in Füssen - diese Aufgaben stehen an

Sitzung des Füssener Jugendparlaments: Pläne für einen Basketballplatz und eine Jugendfragestunde. Das Gremium wünscht sich noch mehr junge Kräfte.

01.12.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Ein eher seltenes Bild: fünf Jugendliche im Sitzungssaal des Füssener Rathauses. Sie gehören dem neuen Jugendparlament an und wollen künftig in die Kommunalpolitik eingebunden werden. Ein erster Schritt war die Einladung der Freien Wähler, der die Jugendlichen interessiert gefolgt sind. Bei ihrem Stammtisch erhielten sie Einblick in die Arbeit der FW vor Ort. David Wagner (18) schätzte besonders die attraktive Debattenkultur. Das Parlament hofft nun auf Einladungen von weiteren Parteien, um verschiedene Perspektiven auf die Lokalpolitik zu bekommen.

So soll in Füssen ein Basketballfeld entstehen

Eine der ersten Aufgaben der Jugendlichen: Sie wollen den Basketballplatz am Sport-Areal im Weidach attraktiver zu machen. Die zwei Körbe sollen, mit Linien auf dem Boden ergänzt, zu einem richtigen Feld werden. Problem: Gespielt wird auf dem Fahrrad-Verkehrsübungsplatz. Nun will sich das Parlament mit der Polizei Füssen und dem Stadtrat abstimmen, um eine Lösung zu finden. Die Planung soll schon bald beginnen, sodass der Platz im Frühjahr eingeweiht werden kann. Dann vielleicht sogar mit einem Eröffnungsspiel? Jugendparlament gegen Stadtrat, wird gescherzt.

Eine große Baustelle des Parlaments scheint es zu sein, junge Unterstützer zu finden. Auch zur öffentlichen Sitzung waren nicht viele Zuhörer erschienen. Es wird also an der Öffentlichkeitsarbeit gefeilt. Neben Social Media-Auftritten will das Jugendparlament auch Präsenz zeigen. Eine Idee dafür ist, eine Jugendfragestunde zu organisieren. Jugendliche aus der Region können dabei den Mitgliedern des Parlaments Fragen stellen. So sollen jugendpolitische Diskussionen angeregt und den jungen Menschen der Stadt eine starke Stimme gegeben werden.

Das Jugendparlament Füssen hofft auf weitere Neuzugänge

Bis dahin lädt das Jugendparlament zu weiteren Sitzungen ein. Im kommenden Jahr sind drei geplant, bei Bedarf auch mehr. Bis zur Neuwahl der Mitglieder im Juni hofft das Parlament auf neuen Zuwachs aus der Füssener Jugend. Zum Schluss gibt es noch Lob: „Ich finde es gut, was ihr macht“, sagt eine Zuhörerin.

