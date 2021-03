Neues Leben für 100 Jahre alte Wohnungen in der Ziegelwies

Füssener Stadtrat zurrt Rahmenbedingungen für Modernisierung kommunaler Wohnungen im Ortsteil Ziegelwies fest. Wie aus 30 bis zu 60 Appartements werden sollen.

26.03.2021 | Stand: 06:15 Uhr

Die Pläne für eine Modernisierung und Erweiterung der städtischen Wohnungen in der Ziegelwies werden immer konkreter. Ein Abriss ist inzwischen vom Tisch. Das große Schlagwort lautet jetzt „Nachverdichtung“. Entstehen könnten statt der vorhandenen 30 so bis zu 60 Wohnungen mit sozial verträglicher Miete. „Alle waren glücklich – Stadträte wie Architekten “, berichtete Hauptamtsleiter Peter Hartl nun von einer Jurysitzung, bei der der Auslobungstext für den Architektenwettbewerb festgezurrt wurde. Konkret sollen die an die 100 Jahre alten Gebäude an „derzeitige Bedürfnisse angepasst“, aber in ihrer „Charakteristik erhalten bleiben“, wie es wörtlich heißt. Noch Ende dieses Monats soll laut Hartl mit der Einholung von Angeboten begonnen werden, im September tritt die Preisrichterjury dann zusammen, um einen Sieger für den Planungs- und Realisierungswettbewerb zu küren.