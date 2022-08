Neues Musical im Festspielhaus Neuschwanstein: "Hundertwasser" ab Herbst in Füssen

Das Festspielhaus Füssen bekommt ein neues Musical: Ein Stück über das Leben des Architekten und Umweltaktivisten Hundertwasser. Was das Musical so besonders macht:

07.08.2022 | Stand: 07:55 Uhr

Mitten in einer der leer stehenden Hallen des ehemaligen Obi-Marktes in Füssen thront ein großes, graues Bühnenbild. Es lagert dort, steht bereit für seinen Auftritt im Oktober im Festspielhaus Neuschwanstein. Denn in den Herbstferien soll es für die Premiere des neuen Musicals „Hundertwasser – das Musical“ auf der Bühne platziert sein. Dorthin, in die Nüchternheit der Lagerhalle, hat Theaterleiter Benjamin Sahler geladen, um eben dieses Musical samt einiger Hauptdarsteller und den Komponisten vorzustellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.