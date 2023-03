Neues Spurgerät in Pfronten: Bessere Loipen, bessere Luft

Der neue Pistenbully 100 pflegt 28 Kilometer für klassische Technik und 24 für Skater. Auch beim Treibstoff setzt er neue Maßstäbe.

02.03.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Gemeinde Pfronten hat ein neues Loipenspurgerät in Betrieb genommen. Mit dem „Pistenbully 100“ des deutschen Produzenten Kässbohrer werden bei entsprechender Witterung täglich sechs Loipenrunden mit Querverbindungen in einer Gesamtlänge von 28 Kilometern in klassischer Technik sowie 24 Kilometern für Skater präpariert, wie die Gemeinde mitteilt.

Vorgänger war von 2001

Das Fahrzeug ersetzt das Vorgängermodell aus dem Jahr 2001 und ermöglicht dank moderner Technik und maschineller Innovationen ein besseres Loipenbild. Zudem reduzieren die höhere Antriebseffizienz sowie der Ersatz von Dieseltreibstoff durch hydrierte Pflanzenöle den Verbrauch und die Emissionen. Die sogenannten HVO-Treibstoffe werden durch die Reaktion von Pflanzenölen mit Wasserstoff erzeugt, die so den Eigenschaften des Dieselkraftstoffs angepasst werden.

Zuschuss aus Landesmitteln

Der Arbeitskreis Loipen mit Wintersportexperten aus der Bevölkerung, Vereinen und Anbietern hat die Bedarfsermittlung sowie Markterkundung intensiv begleitet. Die Beschaffung des Loipenspurgerätes wird aus Landesmitteln zur Tourismusförderung bezuschusst.