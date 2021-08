Neues Stück im Festspielhaus: König Ludwig singt jetzt englisch

Festspielhaus stellt Mini-Musical „Dream King“ vor. Es stammt von Janet Chvatal und Marc Gremm und beruht auf ihrem Musical-Erfolg "Der Schwanenprinz".

Am Ende ist es wie immer, wenn sich König Ludwig II. und Kaiserin Sisi im Festspielhaus Neuschwanstein verabschieden: Das Publikum applaudiert im Stehen. Doch dieses Mal geht es nicht um das Musical „Ludwig2“, sondern um ein neues: „The Dream King“. Das Füssener Musical-Paar Janet Chvatal und Marc Gremm erzählt darin die Geschichte des jungen Ludwig, der sich als verträumter Prinz gegen den strengen Vater stellt.

THE DREAM KING ist die Geschichte von König Ludwigs Heldenreise als Prinz und seine Seelenverwandtschaft zu seiner Lieblings-Cousine Sissi, der späteren mächtigen Kaiserin von Österreich. Prinz Ludwigs Abenteuer offenbaren sein Schicksal als künftiger König von Bayern. Die Show verbindet Mythos mit wahren historischen Ereignissen und erzählt von der Legende des Schwans und des Schwertes.

Neues Musical "The Dream King" im Festspielhaus Füssen dauert 45 Minuten

Das 45-minütige, englischsprachige Stück ist angelehnt an das „Schwanenprinz“-Musical, das im nächsten Jahr wieder auf einem Forggenseeschiff aufgeführt werden soll. Dann soll auch „The Dream King“ Besucher ins Festspielhaus locken. Theaterdirektor Benjamin Sahler will damit gezielt auswärtige Touristen ansprechen, wie er bei zwei Preview-Veranstaltungen erklärte. Mehr darüber lesen Sie am Samstag auf der Seite Allgäu-Kultur.