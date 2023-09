Neues Stück in Schwangau: Verständnis, aber kein Plädoyer für Wut

„Die Wütenden“ von Rebecca Mack von Elmenau berührt, schüttelt und unterhält die Besucher. Warum der einen oder die andere an der falschen Stelle lacht.

31.08.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Mit Standing Ovations und lauten Jubelrufen hat das Publikum die Premiere des jüngsten Stücks des Hoftheaters in der Theatertenne zu Füßen des Schlosses Bullachberg in Schwangau bedacht. Im Mittelpunkt des von Autorin Rebecca Mack von Elmenau, die zudem Regie führte, als „dramatische Komödie“ titulierten Bühnenwerks „Die Wütenden“ stand eine Gefühlsregung, die heutzutage in der Gesellschaft mehr und mehr verbreitet zu sein scheint: die Wut.

Erschreckende Bezüge zur gegenwärtigen Realität

Dieser ließen dementsprechend auch die Darsteller auf der Bühne am Bullachberg, Elisabeth von Elmenau, Rebecca Mack von Elmenau, Marisa Helmer, Gittl Ernst, Oleksandra Deineko, Thomas Honsberg, Rudi Kless und Sascha Carolina, unterstützt von Souffleuse Dagnar Guggemoos, mimisch sehr engagiert freien Lauf. So gelang es ihnen gekonnt, die Zuschauer emotional zu rühren, zu schütteln und zu unterhalten. Während sich die studierte Dramaturgin Mack von Elmenau das genauso vorgestellt haben dürfte, ist dem einen oder der anderen Zuschauenden dabei vielleicht auch mal ein Lacher an der falschen Stelle herausgerutscht. Zeigte das Stück phasenweise doch auch erschreckend wirkende Bezüge zur gegenwärtigen tagtäglichen Realität auf.

Beeindruckend disponiertes Ensemble

Das für Laienspieler beeindruckend disponierte Ensemble glänzte so in drei Szenen, wechselnd besetzt, bei der eindrücklichen Schilderung dessen, inwieweit die Wut nicht nur junge, sondern auch ältere sowie noch ältere Menschen befallen kann.

Autorin und Regisseurin Mack von Elmenau hatte den Fokus des Geschehens auf der Bühne wie mit einem Brennglas gleichzeitig besonders sensibel auf aktuelle Generationenprobleme gerichtet. Demzufolge durften sich die Besucher an drei Tagen hintereinander genauso an den Wuttiraden einer alten Dame im Hospiz (Elisabeth von Elmenau) über Verwandte und Bekannte erfreuen, wie am Zorn einer Mutter im mittleren Lebensalter (Gittl Ernst) über ihre Familie sowie einer Jugendlichen (Marisa Helmer) über ältere Generationen und der ihnen vorgeworfenen Klimazerstörung. Darüber hinaus artikulierte Mack von Elmenau so ein bisschen auch ihre eigene Empörung über „Krieg allgemein“. So ließ sie ihr Ensemble in akustisch mit Gewitter- oder Bombendonner im Hintergrund unheimlich und düster choreografierten Kurzauftritten mehrmals den Satz rezitieren: „Die Wut ist kein guter Begleiter im Kampf.“