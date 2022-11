Neues Zuhause für Familien in Pfronten in Sicht

Die ersten Reihenhäuser, die die BSG Allgäu errichtet, können vielleicht noch in diesem Jahr bezogen werden. Das Gelände hat eine wechselvolle Geschichte.

10.11.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Vielleicht noch in diesem Jahr können die ersten Familien ihr neues Domizil an der Meilinger Straße in Pfronten beziehen. Das hofft Ralf Kehrer, Vorstand der BSG Allgäu Bau- und Siedlungsgenossenschaft, die derzeit Eigenheime auf dem ehemaligen TSV-Gelände errichtet. In drei Riegeln entstehen 13 Reihenhäuser. Nachdem mittlerweile auch der dritte im Rohbau steht, feierte die BSG mit Handwerkern, Vertretern der Gemeinde, künftigen Bewohnern und Nachbarn Richtfest. Nachdem noch ein Doppelhaus und ein Wohn- und Geschäftshaus geplant sind, deren Bau noch nicht begonnen hat, werden sich die Arbeiten noch bis Ende 2024 hinziehen, schätzt BSG-Vorstand Kehrer.

Zwei Drittel schon vergeben

Erst im Sommer hatte die BSG mit der Vermarktung der Eigenheime begonnen – konnte also zumindest einen Teil der Preisexplosion vor allem beim Material bereits einpreisen. Mit der Baufirma Xaver Lipp aus Oy habe man zudem einen fairen Partner, mit dem die BSG schon seit Jahrzehnten zusammenarbeite, und konnte so alles im Rahmen halten, sagt Kehrer. Die Häuser des ersten Bauabschnitts sind komplett verkauft, im zweiten Bauabschnitt, der bis Sommer 2023 fertig werden soll, sind noch zwei der dort fünf Reihenhäuser frei. Beim dritten Bauabschnitt, der bis zum Spätherbst 2023 fertig sein soll, ist die Hälfte der vier Häuser vergeben. „Bislang finden bereits mehr als 15 Kinder mit ihren Familien ein neues Zuhause“, lautet die Zwischenbilanz der BSG. Familien aus dem Ort oder der Region ein neues Nest zu bauen, sei schließlich eines der Hauptanliegen des sozial orientierten Wohnungsunternehmens.

Weiteres Projekt ist in Sicht

Das deckt sich mit den Anliegen der Gemeinde, wie Bürgermeister Alfons Haf in seinem Grußwort erklärte: „Die BSG ist ein guter und zuverlässiger Partner für die Gemeinde Pfronten.“ Projekte wie das neue Wohnquartier müsse man partnerschaftlich machen, so Haf, der auch die Beteiligung des Unternehmens am benachbarten Ritterspielplatz würdigte. Neben den Eigenheimen und der Praxis entstehen im Wohn- und Geschäftshaus kleinere Mietwohnungen, die in Pfronten auch gebraucht würden. Ein weiteres gemeinsam entwickeltes Projekt für ein modernes Wohngebiet mit sozialen Aspekten zeichne sich südlich des jetzigen ab. Dort grenzten Grundstücke der Gemeinde und der BSG aneinander. Näheres wollte sich der Bürgermeister auf Nachfragen unserer Redaktion nicht entlocken lassen. BSG-Vorstand Kehrer deutete lediglich an, dass es dort um Geschossbauten gehen werde.

Wärmepumpen als Heizung

Während die steigenden Kreditzinsen auch den Käufern der ab 595.000 Euro teueren Reihenhäuser zu schaffen machen, können sie die Entwicklung am Gasmarkt entspannt verfolgen: Alle Neubauten der BSG an der Meilinger Straße werden mit Wärmepumpen beheizt. Man habe auf dem Gelände vier Förderbrunnen acht bis elf Meter in den Grund getrieben, um das im Jahresschnitt relativ konstant 12 Grad warme Grundwasser aus den dort starken Strömen zu entnehmen, erklärt BSG-Bauleiter Helmut Berktold. Damit sei es möglich, alle neuen Gebäude CO2-neutral zu beheizen. Käufer, die noch mehr für die Umwelt tun wollen und das finanzieren können, können eine Photovoltaik-Anlage aufs Dach setzen lassen – die Reihenhäuser sind darauf vorbereitet. Auch Wallboxen zum Aufladen von Elektrofahrzeugen sind als Wunschausstattung zum Tiefgaragen-Stellplatz erhältlich. Die Gebäude selbst sind auch beim Stromverbrauch hocheffizient.

Ursprünglich Sportgelände

Die Neubauten der BSG sind ein weiteres Kapitel in der schon seit Jahrzehnten wechselvollen Geschichte des Geländes, die Anfang der 1990er Jahre mit dem Umzug des TSV auf sein neues Gelände in Pfronten-Berg begonnen hatte. Auf dem frei gewordenen Gelände entstanden das jetzige Pflegezentrum Haus St. Vinzenz sowie zwei Blöcke mit barrierefreien Wohnungen. Für weitere fehlten damals die Käufer. Die deshalb noch freien Flächen waren zeitweise als Standort für einen Feneberg-Markt vorgesehen, bis ein Bürgerentscheid die Planungen stoppte. Den neuen Feneberg errichtet nun die VR-Bank westlich ihres Gebäudes an der Allgäuer Straße.

