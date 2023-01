"Das schaffen wir": Ein Gefühl, um Großes zu erreichen

In Hopferau treffen sich Bürger zum Neujahrsempfang im Schloss. Ein Ereignis im vergangenen Jahr steht beispielhaft dafür, was alles erreicht werden kann.

08.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Man sah selten derart viele zufriedene Gesichter, als sich im Schloss von Hopferau die Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, der Kirche und der Gemeinde zum Neujahrsempfang trafen. Hausherr Bernd Rath begrüßte sie alle im Festsaal seines Hohen Hauses: Dabei ging es auch um ein wichtiges Gefühl.

Hopferau: Krisen erlebt und überstanden

In den vergangenen Jahren habe man so manches an Krisen erlebt und überstanden. Und sie werden wohl auch noch anhalten, doch habe sich gezeigt, dass ein Zusammenhalten aller – und ein Gefühl wie „das schaffen wir“ – über so manches hinweghelfe. Auch Pater Shiju Pulickal sah in diesem Treffen den Beleg dafür, dass Gemeinsamkeit, die Sicherheit bietet, die wir im täglichen Leben brauchen – vor allem vor dem Hintergrund der Hürden der vergangenen zwei Jahren. Seitens der Pfarrgemeinde wünschte er Gesundheit, Zufriedenheit sowie Gottes Segen und zitierte Peter Roseggers Gedanken zum neuen Jahr: „Ich wünsche dir Frieden da, wo du in der Welt lebst … ein gutes Verhältnis zu allen, mit denen du täglich zusammen bist, … Menschen, die auch dann Freunde sind, wenn du sie wirklich brauchst …“

Bürgermeister von Hoperau ruft zum Zusammenhalt auf

Bürgermeister Rudi Achatz blickte schließlich zusammenfassend zurück auf die Geschehnisse im abgelaufenen Jahr, umriss die wichtigsten Ziele im neuen und bekräftigte, dass man vieles auf den Weg bringen und zu einem guten Ende bringen könne, „wenn wir weiterhin zusammenhalten“.

Dem schloss sich Karl Hitzelberger im Namen der Ortsvereine an: Gerade 2022 habe man unter anderem mit Blick auf das Gaufest gezeigt, dass man imstande sei, auch Großes zu leisten, wenn viele Hände anpacken. Die Anwesenden hatten anschließend bei einem Essen Gelegenheit zur Begegnung und zum Austausch.