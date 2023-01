Nicht nur „Warmduscher“ in Pfronten dürften sich freuen

Ab den Faschingsferien läuft Betrieb des Alpenbads in Pfronten wieder uneingeschränkt. Dann steht auch das Warmwasserbecken zur Verfügung,

Alfons Haf kleidete die gute Nachricht in plakative Worte. So gab der Pfrontener Bürgermeister im Gemeinderat mit einem Augenzwinkern bekannt, dass „Warmduscher“ von den Faschingsferien an im Alpenbad Pfronten wieder voll und ganz auf ihre Kosten kommen dürften. Immerhin könne man dort dann wieder „warm baden“.

Lage auf dem Energiemarkt hat sich entspannt

Das war in den vergangenen Monaten nämlich nicht möglich, da sich die Gemeinde Pfronten „auf solidarische Weise am nationalen Aufruf zur Ergreifung von Energieeinsparungsmaßnahmen beteiligt“ habe, wie es der Gemeinderat in seiner Sitzung am 27. Oktober beschlossen hatte. So wurde im Alpenbad der Betrieb des Warmwasserbeckens sowie der Rutschen im Freien vorübergehend eingestellt, zudem wurde der spezielle Warmbadetag am Mittwoch abgeschafft. Inzwischen habe sich die Gesamtsituation auf den Energiemärkten aber entspannt, was „nicht zuletzt dem gemeinschaftlichen internationalen Handeln von Bürgern, Kommunen, Organisationen und Unternehmen zu verdanken“ sei, das dafür gesorgt habe, dass einer „Verknappung von Energierohstoffen und Energie entgegengewirkt werden konnte“, hieß es nun. Durch diese Energiesparmaßnahmen habe sich der Gas- und Stromverbrauch im Alpenbad im vergangenen Jahr auf dem Verbrauchsniveau der beiden Vorjahre gehalten, in denen der Betrieb im Gegensatz zu 2022 aufgrund verschiedener Corona-Lockdowns teilweise sehr eingeschränkt war.