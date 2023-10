Nicht stolpern an der Schwelle zum Erwachsenen

Im Jugendtreff Fame in Pfronten treffen Mädchen und Buben immer auf offene Ohren. Was sie zu erzählen haben ist dabei nicht immer leicht zu verdauen.

An der Schwelle zum Erwachsenwerden kann man leicht ins Stolpern geraten. Gut, wenn es dann eine Anlaufstelle gibt, die weiterhilft. In Pfronten ist es der Jugendtreff Fame bei der Mittelschule. Für seine wertvolle Arbeit, die er im Kulturausschuss des Gemeinderats präsentierte, erntete Leiter Markus Meidel große Anerkennung. Von elf bis 21 Jahre alt sind die Besucher des Jugendtreffs, berichtete Meidel. Schüler aller Schularten sind ebenso darunter wie Auszubildende. Mädchen sind dabei mit einem Anteil von einem Drittel in der Minderheit. 5,5 Stunden hat der Jugendtreff pro Tag geöffnet - auch in den Ferien. Der Besucherschnitt stieg in diesem Jahr auf 19 pro Tag an. Kerngruppe sind die 14- bis 17-Jährigen: "Die wollen erwachsen werden, haben aber Schwierigkeiten in der Schule, oder eine Ausbildungsstelle oder eine Arbeit zu finden", erzählte Meidel. Zwar kann er nicht jedem helfen, der zu ihm kommt, aber er weiß, wohin man sich wenden kann: "Wir machen keine therapeutischen Ansätze, aber wir wissen, wo die Leute hinkönnen." Und die Sorgen und Nöte der Heranwachsenden sind groß. Materiell geht es bis dahin, ausreichend Nahrungsmittel zu bekommen, "die Schere macht sich wirklich bemerkbar", sagt Meidel, "manchmal sind schon Cent-Beträge ein Problem." Ein Thema, dem er sich in der kommenden Zeit verstärkt widmen will. Beispielsweise mit Kochaktionen oder einem Nutri-Score-Tag. Auch die seelischen Nöte sind groß. In diesem Jahr verzeichnete der Jugendtreff bereits sieben Situationen mit Psychiatrie-Einweisungen. Meist ging es dabei darum, dass sich Jugendlich selbst gefährdeten und geschützt werden müssen.

