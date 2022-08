„Nie ohne Semmeln wandern“

Kinder lernen im Walderlebniszentrum, wie aus Milchtüten Boote gebastelt werden können – und wie man sich Himmelsrichtungen merken kann.

10.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Im Walderlebniszentrum Ziegelwies in Füssen durften fünf Kinder am Dienstagvormittag, im Rahmen des Ferienprogramms der Allgäuer Zeitung einiges über unsere heimischen Wälder lernen. Das Besondere am Gelände: Es erstreckt sich über bayerischen sowie tiroler Boden.

Start war um 9 Uhr am Waldimbiss. Nachdem die Kinder ihre Namensschilder beschriftet hatten, ging es zunächst über eine Rutsche auf den Auwaldpfad. Hier sollten sie eine Lichtung finden, auf der das erste Spiel stattfand. Dabei ging es um Schnelligkeit, aber auch um Wissen über die Bewohner des Waldes. Für jede richtige Antwort gab es eine Kastanie in ein Säckchen. Spätestens an der nächsten Station, einem kleinen Staubecken, war die anfängliche Schüchternheit überwunden. Jedes Kind suchte sich einen Gegenstand im Wald und erzählte etwas darüber. Jacob (9) aus Lechbruck zeigt einen Fichtenzapfen: „Der wurde schon von einem Eichhörnchen angenagt.“ Anschließend folgte ein echter Höhepunkt.

Ferienprogramm mit der Allgäuer Zeitung: Floße gebaut und losgedüst

Aus gesammelten Stöcken und Schnüren wurden Floße gebaut und dann in das Staubecken gesetzt. Durch das Öffnen einer Luke sausten die Boote dann einen Kanal hinab. Ein Boot war sogar so flott, dass es schnell wieder aus dem knöcheltiefen Wasser gefischt werden musste, damit es nicht wegschwamm.

Nach einer kurzen Brotzeit ging es dann über den Baumwipfelpfad, von wo aus man eine tolle Aussicht hat und den Auwald von oben erforschen kann, Richtung Bergwaldpfad. An der nächsten Station warfen die Kinder mit Fichtenzapfen auf eine Zielscheibe, von einer Betreuerin wurden die Punkte notiert. Hier wollten die Kinder überhaupt nicht mehr gehen, aber nachdem zum fünften Mal die letzte Runde ausgerufen wurde, konnte man sich auf ein Ende einigen. Es sollten nämlich noch Boote aus alten Milchtüten gebastelt und T-Shirts bemalt werden.

Wie man sich die Himmelsrichtung merken kann

Die Kinder hatten die Idee, die Boote mit einem Kompass zu versehen, doch bei den Himmelsrichtungen waren sie sich uneinig. Franziska (10) aus Füssen hatte einen guten Merkspruch parat: „Nie ohne Semmeln wandern“. Hierbei ging es auch um den ökologischen Aspekt. Die beiden Betreuerinnen haben den Kindern während ihrer Arbeit erzählt, wie einem ausgedienten Gegenstand ein neuer Lebenszyklus verliehen werden kann.

Lesen Sie auch

Für einheimische Kinder Ferien mit der Allgäuer Zeitung Füssen: Noch einzelne freie Plätze

Als die Farbe auf den T-Shirts in der Sonne getrocknet war, wurden alle an den verschiedenen Stationen gesammelten Punkte addiert und die Sieger geehrt. Die ersten drei Plätze durften sich über einen Segelflug und die Plätze vier und fünf über eine Rodelfahrt am Tegelberg freuen.