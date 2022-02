Noch gilt Marschbefehl für Füssener Soldaten in Mali

Der Abzug der Franzosen ändert vorerst nichts für die Gebirgsaufklärer. Sie sollen ab März bei der gefährlichen UN-Mission in Westafrika eingesetzt werden.

17.02.2022 | Stand: 15:38 Uhr

Wackelt der Mali-Einsatz der Bundeswehr? Nach der Ankündigung der Franzosen und ihrer Verbündeten, ihre Truppen aus dem westafrikanischen Staat abzuziehen, wackelt er gehörig. Allerdings ist der deutsche Einsatz offiziell nicht beendet. Das bedeutet für 130 Soldatinnen und Soldaten des Gebirgsaufklärungsbataillons 230: Sie sollen – Stand Donnerstag – im März nach Mali verlegt werden.

Nur französisch geführte Missionen betroffen

Wie am Donnerstag gemeldet wurde, ziehen Frankreich, Kanada und europäische Partner ihre Truppen aus Mali ab. Zuletzt hatten vor allem Spannungen zwischen Frankreich und der Militär-Junta Malis zugenommen, die nach einem Putsch an die Macht gekommen war. Der Abzug betrifft allerdings nur die französisch geführten Missionen Barkhane und Takuba.

Füssener Soldaten: "Wir verlegen wie geplant"

Die Gebirgsaufklärer aus Füssen jedoch beteiligen sich an der UN-Mission Minusma. Die Beteiligung daran hat der Bundestag vorerst bis Ende Mai beschlossen. „Das Mandat des Bundestags ist für uns bindend“, hieß es am Donnerstag vom Gebirgsaufklärungsbataillon. „Wir verlegen deshalb wie geplant ganz normal nach Mali“, lautete der Stand gestern. Wie berichtet, müssen sich die Soldatinnen und Soldaten zunächst in Quarantänehotels in Bonn und Köln begeben: Eine zweiwöchige Isolationsphase ist vorgeschrieben, um die Weiterverbreitung von Covid-19 zu vermeiden. Im März soll dann der Einsatz in Mali, genauer im Camp Gao, starten. Der Einsatz in Mali gilt seit langem als gefährlichste UN-Mission weltweit, Gefahr droht durch islamistische Terrorgruppen. Mit dem Abzug der Franzosen könnte der Einsatz dort noch gefährlicher werden: Denn bisher konnte man sich bei der UN-Mission im Ernstfall auf Hilfe durch französische Kampfjets und -hubschrauber verlassen. Auch sorgten Anti-Terror-Einsätze der Franzosen dafür, dass sich die Gefährdungslage rund um das Camp in Gao nicht massiv zuspitzte.