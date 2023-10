Noch mehr Preise: Lions Club Füssen bringt wieder Adventskalender heraus

Ab 28. Oktober werden die Kalender verkauft. Dieses Mal gibt es sogar über 800 Preise im Gesamtwert von 38.000 Euro. Der komplette Erlös fließt in gemeinnützige Projekte und Einzelhilfen.

22.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Der Adventskalender der Füssener Lions schreibt ein weiteres Erfolgskapitel. In diesem Jahr werden bei 5000 Exemplaren über 800 (Vorjahr: 700) Preise verlost, die einen Gesamtwert von über 38.000 Euro (30.000) haben. Eine wichtige Zahl ist aber unverändert: Der Verkaufspreis liegt nach wie vor bei 5 Euro. Die Füssener Lions seien so eine Art "Inflations-Leugner", sagt Präsident Dr. Claudius Bonath mit einem Grinsen. Unverändert ist auch das Ziel der Adventskalender-Aktion: Alle Einnahmen werden gemeinnützig in der Region verwendet. Welche Projekte unterstützt werden sollen, schilderten Lions-Präsident Bonath und Eckhard Wälzholz bei einem Redaktionsgespräch.

