Notfallzentrum Füssen: So gut sind die Spezialisten auf jede Art von Unfall vorbereitet

Bei Unfällen können Verletzte sicher sein: Im Krankenhaus warten echte Spezialisten auf sie. Medizinerinnen sind als Notärztinnen bei alpinen Einsätzen gefragt.

25.08.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Säuling, Tegelberg und Co. locken jedes Jahr zigtausende Wanderer an – was zu Bergunfällen und anderen Notfällen im alpinen Gelände führen kann. Erste Anlaufstelle im Füssener Krankenhaus ist dann das gut eingespielte Notfallzentrum um Leiter Dr. Philipp Zimmermann und Oberärztin Bernadett Pfeilschifter, teilen die Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren mit. Dort stünden Fachleute für jedes Szenario vom Kreislaufzusammenbruch bis zum Absturz bereit.

Wichtig dabei ist laut Zimmermann die „gute Zusammenarbeit mit mehreren behördlichen Institutionen“ – also Bergwacht, Polizei, Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungsdienste. Das Notfallzentrum profitiere besonders vom neuen Hubschrauberlandeplatz, der im Gegensatz zum alten Notlandeplatz allen Normen entspricht. Diese Professionalisierung erleichtere die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Luftrettungs-Organisationen.

Es fliegt in der Regel, wer am nächsten am Geschehen ist. „Ganz egal, ob sich ein Notfall in Deutschland oder Österreich ereignet hat“, sagt Dr. Henrike Hommel. Sie ist Internistin des Herzzentrums Füssen-Außerfern, fliegt als Notärztin im Reuttener Rettungshubschrauber RK2 mit und bringt ihre Expertise im Alltag des Notfallzentrums ein.

Notfallzentrum Füssen: Fachleute aus verschiedensten Bereichen

Dort stehen Fachleute für verschiedene Bereiche bereit: Zimmermann als Internist und Pneumologe, Pfeilschifter als Unfallchirurgin und Orthopädin. Die Patientinnen und Patienten profitieren von der Erfahrung des Teams: Es erfährt meist bereits während des Einsatzes, was passiert ist. „Wenn wir das Unfallmuster kennen, können wir uns auf bestimmte Verletzungen einstellen“, sagt Pfeilschifter. Das liegt nicht zuletzt daran, dass sie zusätzlich als Notärztin bei der Bergwacht aktiv ist, ebenso wie Zimmermann im Rettungsdienst. „Das ist unser Steckenpferd und es ergänzt sich gut“, sagt er.

Die Bandbreite möglicher Verletzungen ist riesig. Im Winter werden viele Ski- und Snowboardfahrer mit Knie-, Schulter und Handgelenkbrüchen eingeliefert. Im Sommer verletzen sich immer mehr Menschen neben den Extremitäten am Kopf. Das geht nach den Worten der Ärzte auch auf den E-Bike-Boom zurück: So seien viele Radler ohne Helm unterwegs, dafür aber mit Elektro-Unterstützung, was bei der Abfahrt überfordern kann.

Zahl der Abstürze in den Bergen ist steigend

Auf deutlich niedrigerem Niveau, aber dennoch steigend, ist laut Hommel die Zahl der Abstürze. „Das liegt aber daran, dass immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs sind“, betont sie. Im Verhältnis werde Alpinsport eher sicherer. Ein weiteres Thema ist, dass aufgrund des demografischen Wandels immer mehr Senioren in den Bergen unterwegs sind.

Auch darauf ist die Klinik eingestellt: Die neue Akutgeriatrie arbeitet eng mit dem Notfallzentrum zusammen. Damit es gar nicht zu einem Klinik-Aufenthalt kommt, raten die bergerfahrenen Ärztinnen Pfeilschifter und Hommel, sich der alpinen Gefahren stets bewusst zu sein. Eine Portion Demut gehöre ebenso dazu, wie körperlich fit und gut vorbereitet zu sein.

