"Nur für Geimpfte": Wer hat bei Füssen Parkbänke beschmiert?

Im Raum Füssen bei Hopfen am See sind mehrere Parkbänke von Unbekannten beschmiert worden. "Nur für Geimpfte", ist dort nun zu lesen. Die Polizei ermittelt.

23.06.2022 | Stand: 13:19 Uhr

Die Schriftzüge "Nur für Geimpfte" wurden laut Polizei-Mitteilung im Zeitraum zwischen dem 13. und 21. Juni 2022 auf Parkbänke bei Hopfen am See geschmiert. Das teilt die Polizei Füssen heute mit.

Nun bitten die Beamten um Hinweise zu den möglichen Verursachern. Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer auf Parkbänken 08362/91230 melden.

Allgäu: Immer wieder Schmierereien oder Graffiti mit Corona-Bezug

In den vergangenen Monaten gab es im ganzen Allgäu immer wieder Schmierereien oder Graffiti-Botschaften mit kritischen Bezügen zur Corona-Pandemie. Teilweise ordnete die Polizei die Botschaften, die sich häufig gegen die Corona-Impfung wenden, der Querdenker-Szene zu - so zuletzt in Oberstdorf und in Immenstadt.

