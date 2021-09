Delegierte wählen Sepp Wohlfahrt zum Nachfolger von Walter Sirch, der 38 Jahre im Gremium des Oberen Lechgauverbandes aktiv war. Die weiteren Änderungen.

28.09.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Bei der Jahresversammlung des Oberen Lechgauverbands hat Vorsitzender Walter Sirch die Führung des Verbandes an Sepp Wohlfahrt vom Trachtenverein D’ Auerbergler Bernbeuren weitergegeben. Nicht wie üblich in Füssen am Sitz des Verbandes, sondern im Schlossbrauhaus in Schwangau hatten sich die Delegierten coronabedingt zu ihrer Jahresversammlung getroffen, wie der Verband in einer Pressemitteilung informiert.