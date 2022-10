Landwirt verrät ÖDP-Besuchern Erfolgsrezept: Nicht gegen die Natur agieren

Der Kreisverband Kaufbeuren/Ostallgäu der ÖDP besucht Öko-Bauernhof: Was ökologische Landwirtschaft ausmacht und wieso viele Landwirte ihre Strategie zu ändern.

26.10.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Tiefere Einblicke in die Landwirtschaft hat der Kreisverband Ostallgäu/Kaufbeuren der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) nach eigenen Angaben bei einem Aktionstag erhalten. Verstärkt durch die neue Bundesvorsitzende Charlotte Schmid erfuhren die Teilnehmer, warum die Familie Schmölz vor circa 20 Jahren ihren Hof in Seeg auf ökologische Landwirtschaft umgestellt hat.

Ampfer-Erlebnis als Schlüsselmoment

Severin Schmölz berichtete von einem eindringlichen Erlebnis mit Ampfer auf einem seiner Felder. Er bekämpfte diesen, wie damals üblich, mit Chemie – ohne Erfolg. Daraufhin setzte er erfolgreich natürliche Maßnahmen zur Regulierung des Ampfers ein, was für ihn zum Schlüsselerlebnis wurde. Nicht gegen die Natur agieren, sondern mit ihr, lautet heute sein Credo.

Severin Schmölz: Energiekrise als Chance

Dafür könne die aktuelle Energiekrise seiner Meinung nach Chancen bieten: „Wenn Energie immer teurer wird und die chemischen Produkte dadurch ebenfalls, hat die ökologische Landwirtschaft preislich die Möglichkeit, eine größere Bedeutung zu bekommen, da dort die Kosten weniger stark steigen.“

Dies wäre auch der Wunsch von Charlotte Schmid. „Im von der ÖDP initiierten Artenschutzvolksbegehren haben wir mindestens 30 Prozent ökologische Landwirtschaft bis 2030 gefordert. Davon sind wir noch weit entfernt. Überall wo Nahrungsmittel in öffentlichen Einrichtungen angeboten werden, muss es bio geben.“

„Auch die Landkreise und Kommunen sind aufgefordert, den Anteil an ökologisch erzeugten Lebensmitteln in ihren Einrichtungen zu erhöhen“, ergänzte Helmut Scheel, stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender des Ortsverbandes Füssen/Altlandkreis. Die Teilnehmer des Aktionstages, unter denen nicht nur Mitglieder der ÖDP waren, lasen außerdem Bio-Äpfel auf, die am nächsten Morgen in Seeg zu Bio-Apfelsaft gepresst wurden.

Lesen Sie auch

"Solidarischer Herbst" Tausende bei Demos für soziale Sicherheit in Energiekrise

Sie wollen immer über die neuesten Nachrichten aus Füssen informiert sein? Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen, täglichen Newsletter "Der Tag in Füssen".