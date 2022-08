ÖDP lobt Energiesparen in zehn Kommunen

Beschlüsse des Zweckverbandes Allgäuer Land werden positiv beurteilt. .

12.08.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Die Beschlüsse des Zweckverbandes Allgäuer Land zur Energieeinsparung (siehe "Energieverbrauch senken: Füssen und Zweckverband Allgäuer Land beschließen Maßnahmen") werden von der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) gelobt: Der Zweckverband setze damit ein Beispiel für den gesamten Landkreis, heißt es in einer Pressemitteilung. Generell aber werden aus Sicht der ÖDP Maßnahmen zur Energieeinsparung zu spät umgesetzt. Verschiedene Studien zeigten, dass eine Energieeinsparung von bis zu 30 Prozent möglich wäre. Daher könne das EU-Ziel von 15 Prozent Einsparung nur ein Zwischenschritt sein. Leider habe es eines Krieges bedurft, um die Energieressource „Einsparung“ zu entdecken. Zwar wurden die Geräte und Maschinen zuletzt immer effizienter, doch durch den Rebound-Effekt – man lässt die Geräte länger laufen oder nutzt mehr davon – wurden die Effizienzgewinne aufgebraucht und oft gar dadurch mehr Energie verbraucht.

Hilfreich auch für Insekten und Nachttiere

Der Zweckverband Allgäuer Land habe dies richtig erkannt und setze ein Beispiel für den gesamten Landkreis, so die ÖDP. „Straßenbeleuchtung in den kleinsten Gassen die ganze Nacht, Bauwerksbeleuchtung, speziell auch Kirchen und private Gartenleuchten, müssen nicht sein“, sagt Helmut Scheel, Vorsitzender der ÖDP Füssen/Altlandkreis. „Nicht nur aus Sicht der Energieeinsparung setzen hier die Kommunen des Zweckverbands ein positives Zeichen, sondern auch in Bezug auf die Lichtverschmutzung.“ Die Dauerbeleuchtung schade den Insekten und Nachttieren, da diese durch die künstliche Helligkeit in ihrem Rhythmus gestört werden. Speziell Fledermäusen werde der zeitliche Jagdkorridor massiv eingeschränkt, betont Scheel weiter.