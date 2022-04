„Wollen wir dümmer als Bäume sein?“: Öko-Pionier Michael Braungart spricht in Nesselwang

Michael Braungart gilt als Vordenker für naturverträgliche Verbrauchsprodukte. Weshalb er in Nesselwang jetzt zum Verzicht auf Laserdrucker und Austern aufruft.

04.04.2022 | Stand: 05:46 Uhr

Die Menschen im Allgäu, Außerfern und dem Kleinwalsertal näher zusammenbringen – das will die Euregio Via Salina mit einer neuen Vortragsreihe. Den Auftakt machte in der Nesselwanger Alpspitzhalle Referent Michael Braungart zum Thema „echte Kreislaufwirtschaft“. Der 62-Jährige ist Professor in Lüneburg und Rotterdam und leitet das Umweltforschungsinstitut EPEA in Hamburg.

Professor Michael Braungart referiert in Nesselwang über "Cradle-to-Cradle"

Der studierte Chemiker war leitend seit 1982 bei Greenpeace tätig. In den USA tat er sich Ende der 1990er Jahre mit dem US-amerikanischen Architekten William McDonough zusammen und entwickelte eine durchgängige und konsequent umweltschonende Kreislaufwirtschaft. Die beiden nannten sie „Cradle to Cradle“ – was so viel bedeutet wie „von der Wiege zur Wiege“. Konkret beschreibt das Prinzip etwa Produkte, die nach ihrer Nutzung nicht einfach auf dem Müll landen, sondern wieder zu einem anderen Produkt werden. Laut Braungart besser als die bloße Klimaneutralität. Die wolle nämlich nur Schaden an der Umwelt minimieren: „Weniger verbrauchen, das ist kein Schutz, dafür sind wir zu viele Menschen auf der Erde.“

Diese konkreten Forderungen hat Öko-Pionier Michael Braungart

Was also tun, statt lediglich Klimabeeinträchtigen zu reduzieren? Man solle von der Wiege zur Wiege denken – nicht zur Bahre, wiederholt der Professor. Als Beispiel dafür nennt er Autoreifen: „Über die Hälfte des Mikroplastiks in der Elbe ist Reifenabrieb“, sagt Braungart. Das gehe auch anders, Verschleißteile müsse und könne man so machen, dass sie biologisch abbaubar sind. Um in seinem sprachlichen Bild zu bleiben, würden sie nur so zurück zur Wiege, zur Herkunft, gehen. Sein Stichwort lautet „Echtes Recycling.“

Braungart beschreibt damit letztlich zwei Kreisläufe, wobei biologische Nährstoffe in biologische Kreisläufe zurückgeführt werden sollen oder technische Stoffe in technischen Kreisläufen gehalten werden. Braungart nennt das umweltbewusste Effektivität. Er kritisiert damit auch derzeitigen Philosophien, die nur auf Effizienz aus seien.

Für seine bisweilen flapsige Sprache entschuldigt sich der Norddeutsche Braungart mit dem Verweis, dass er sich das in den USA angewöhnt habe. Er will – wie das Euregio-Projekt – die Menschen dazu anregen, anders zu denken.

Michael Braungart fordert in Nesselwang klimapositive Produkte

In seiner direkten Art geht das beispielsweise so: „Wollen wir dümmer als Bäume sein?“, fragt Braungart. Diese seien nämlich nicht nur während ihres Lebens nützlich, sondern auch danach, indem sie zur Nahrung für ihre Nachfolger zerfallen. Eben vom Ursprung zum Ursprung zurück, ohne dass Abfall entsteht. Damit seien Bäume mehr als nur klimaneutral. Sondern klimapositiv.

Braungart übersetzt das auf die Wirtschaft und hat konkrete Forderungen: Er ruft Firmenchefs dazu auf, Laserdrucker rauszuschmeißen und durch bisherige Technik zu ersetzen: „Die produzieren viel Feinstaub. Und durch Feinstaub verlieren wir viereinhalb Jahre unserer Lebenserwartung.“

In jeder Auster sei viel zu viel Mikroplastik, kritisiert Braungart

Auch für den Bereich der Lebensmittel hat er eine Schocknachricht für alle Liebhaber der Meeresfrüchte parat: „In jeder Auster sind 1.500 Mikroplastikteile drin.“

Und er rät, eine Landwirtschaft zu machen, die den Boden aufbaut. Immer wieder fasst er seine Thesen kurz zusammen: Produkte, biologische wie technische, am Ende ihres Lebens wieder in ihren Entstehungskreislauf zurück zuführen – nützlich zu sein, nicht nur weniger schädlich – und vor allem nicht klimaneutral zu sein, sondern klimapositiv.

Es seien mehr "Cradle-to-Cradle" Produkte nötig

Positiv-Beispiele hat Braungart auch parat. Derzeit gibt es rund 140 Produkte, die seinem „Cradle to Cradle“ Prinzip folgen. Darunter sind Textilien, Bürostühle, Böden. Diese Dinge seien kostengünstiger, da keine Abfallprodukte anfallen, und somit preislich am Markt mehr als konkurrenzfähig. Nur: Man müsse halt neu denken und sein Geschäftsmodell umstellen. Dieser Appell dürfte auch manchen Gästen und Kommunalpolitikern gegolten haben, die dem Vortrag in der gut besuchten Alpspitzhalle beiwohnten. Darunter war Reuttes Bürgermeister Günter Salchner und Mittelbergs Bürgermeister Andi Haid aus dem Kleinwalsertal sowie der Nesselwanger Gemeindechef Pirmin Joas.

