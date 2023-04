Hubschrauber und Polizei rücken in Lechbruck wegen eines Ölteppichs aus

Auf dem Lechsee breitet sich ein Ölteppich aus, sogar ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz. Mehrere Feuerwehren rücken mit einem Großaufgebot an.

13.04.2023 | Stand: 13:45 Uhr

Am Mittwochnachmittag sind gleich mehrere Wehren ausgerückt, weil sich auf dem Lechsee ein Ölteppich ausgebreitet hat. Wie die Polizei berichtet, breitete sich das Öl bei einem Zulauf zum See aus. Mit einem Bindemittel band es die Feuerwehr Lechbruck ab. Außerdem richteten die Männer und Frauen Ölsperren ein. Neben den Beamtinnen und Beamten der Polizei waren etwas 50 Kräfte der Feuerwehren Lechbruck, Bernbeuren und Prem vor Ort.

Hubschrauber war am Lechsee im Einsatz

Um genau herausfinden zu können, von wo aus das Öl in den Lechsee floss, war auch ein Hubschrauber der Polizei im Einsatz. Das Ausmaß des Umweltschadens konnten die Einsatzkräfte so noch besser einschätzen. Sie stellten fest, dass kein weiteres Öl in den See fließen konnte. Das ausgelaufene Öl richtete keinen massiven Schaden an.

