Offenbar betrunkener Autofahrer baut Unfall in Füssen mit Kind auf der Rückbank

In Füssen hat ein 38-Jähriger einen Unfall gebaut. Die Polizei stellte bei dem Mann Alkoholgeruch fest. Verletzt wurde niemand, doch es saß ein Kind im Auto.

30.01.2023 | Stand: 12:56 Uhr

Der Unfall in Füssen ereignete sich am Sonntagabend. Der 38-jährige Autofahrer kam nach Polizeiangaben nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über einen Schneehaufen. Danach stieß er mit seinem Wagen in ein geparktes Auto.

Bei der Unfallaufnahme nahm die Streife bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über den erlaubten Grenzwerten. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an.

Kind auf dem Rücksitz übersteht Unfall in Füssen unverletzt

Verletzt wurde bei dem Unfall in Füssen keiner - glücklicherweise, denn im Auto auf der Rückbank saß laut Polizei auch ein Kind.

Die Polizisten stellten den Führerschein des Mann noch vor Ort sicher. Der Fall wird nun der Staatsanwaltschaft vorgelegt.