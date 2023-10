Durch einen Umbau soll mehr Platz für die Kinder in Nesselwang geschaffen werden. Was der Architekt vorschlägt und wie es mit dem Vorhaben weitergeht.

16.10.2023 | Stand: 06:00 Uhr

Die offene Ganztagsschule in Nesselwang soll erweitert werden. „Ab dem Schuljahr 2026/27 wird es einen stufenweisen Rechtsanspruch auf die Ganztagsschule geben und da unsere bestehende bereits sehr gut ausgelastet ist, wollen wir frühzeitig gerüstet sein“, sagte Nesselwangs Bürgermeister Pirmin Joas zu Beginn der Diskussion über einen Erweiterungsvorschlag im Marktgemeinderat. Dieser wurde von Architekt Wolfgang Martin vom Architekturbüro Martin & Lieb Füssen vorgestellt. „Ein Teil des Obergeschosses in der alten Schule steht weitgehend leer, so dass man mit wenig Aufwand Platz für circa 25 bis 30 Kinder zusätzlich schaffen könnte“, erklärte Martin. Der Marktrat billigte den Plan einstimmig.

So könnten ohne Veränderungen der Wände und Türen des Bestandes zwei Aufenthaltsräume, ein Büro, ein modernisiertes und erweitertes WC, ein Speiseraum und eine Küche entstehen, erläuterte der Architekt weiter. Natürlich müssten Decken und Fußböden saniert und die Elektroinstallationen sowie die Heizungsanlage erneuert werden. Zudem solle das zentral gelegene Treppenhaus in das obere Stockwerk verändert werden. Im Zuge dieses Umbaus könne auch ein Zugang zum angrenzenden Gebäudeteil, in dem sich die bereits bestehende Ganztagsschule befindet, geschaffen werden. Allerdings müsse dafür der etwa 80 Zentimeter große Höhenunterschied zwischen den Obergeschossen der beiden Gebäudeteile mittels einer kleinen Treppe ausgeglichen werden. Um den Zugang zu realisieren, soll das Dach des Treppenhauses entfernt und durch einen verglasten Quader mit einem flachen Satteldach aufgestockt werden. So komme es „zu einer optischen Trennung von Alt und Neu“, betonte Martin. Diese Lösung müsse aber im Detail noch mit der Denkmalbehörde abgeklärt werden.

Verbesserung beim Schallschutz im bestehenden Teil der Ganztagsschule in Nesselwang?

Grundsätzlich zeigte sich der Marktgemeinderat mit dem Umbauvorschlag einverstanden, allerdings wurde bemängelt, dass der Zugang zur neuen Ganztagsschule ebenso wie zur bestehenden nicht barrierefrei sei. „Hier könnte man überlegen, im alten Treppenhaus eine Hubanlage einzubauen“, schlug der Architekt zur Lösung dieses Problems vor. Gemeinderätin Andrea Allgaier fragte, ob es möglich sei, auch im bestehenden Teil der Ganztagsschule Verbesserungen insbesondere im Bereich des Schallschutzes in den Räumen vorzunehmen. „Wir schauen mal drüber“, nahm Baumamtsleiter Christoph Uhl die Anregung zur Kenntnis und versprach eine Prüfung seitens des Marktes.

Kosten von 400.000 Euro mit einer staatlichen Förderung von 50 Prozent

Zu den zu erwarteten Kosten für diesen Umbau sagte Bürgermeister Pirmin Joas, dass mit „etwa 400.000 Euro mit einer Förderung von etwa 50 Prozent vom Staat zu rechnen ist“. Der Markt habe bereits Gespräche mit der fördernden Stelle geführt, die allerdings „nicht so einfach waren, da wir ja nach Ansicht der Stelle aktuell gar keinen Bedarf haben“, berichtete Joas. Trotzdem wolle die Marktgemeinde Nesselwang noch im Oktober/November einen Zuwendungsantrag stellen und die zu erwartenden Kosten im Haushalt 2024 einplanen. Der Marktrat billigte diese Vorgehensweise und sprach sich einstimmig für den Durchführungsbeschluss aus.