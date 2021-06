Die Teilnehmer loben die „Königs Klassik Schwangau“ für Spaßfaktor und Organisation. Trotz Pandemie fand die Oldtimer-Ralley heuer statt. Wie sie ablief.

Im Vorfeld hat Michl (Michael) Heid schon die Luft angehalten. War doch nicht klar, ob die „Königs Klassik Schwangau“ in diesem Jahr wegen Corona überhaupt stattfinden kann. Aber die Inzidenzen ließen die Oldtimer-Rallye dann doch zu und pünktlich um halb sieben trafen die Teilnehmer am Samstag am Schlossbrauhaus Schwangau ein. 20 Oldtimer waren gemeldet, 19 gingen an den Start. Ein Team musste seine Meldung zurückziehen, weil der Oldtimer defekt war.