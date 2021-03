Operation am offenen Herzen: Weißensee bekommt neuen Kanal

Die Stadtwerke tauschen in Weißensee aufwendig einen Kanal aus. Die Bauarbeiten sind aufwendig, die Maßnahmen neu für die Mitarbeiter der Stadtwerke.

26.03.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Zwar kennen sich die Mitarbeiter der Stadtwerke Füssen (SWF) mit Kanalarbeiten aus, eine Maßnahme, wie sie derzeit in Weißensee stattfindet, ist aber auch für die SWF nicht alltäglich. Im Bereich des Strandbads am Weißensee wird ein fast 100 Meter langer Schmutzwasserkanal ersetzt, der in den 70er-Jahren installiert worden war.

Wegen örtlicher Besonderheiten ist eine Spezialkonstruktion nötig. Die Planung für die 150.000 Euro teure Maßnahme übernahm das Ingenieurbüro MOD-PLAN, mit den Baumaßnahmen ist die Firma Scheibel beauftragt. Wenn es die Witterung zulässt, soll der Austausch des Kanals Anfang April abgeschlossen sein.

Große technische Herausforderung in Weißensee

Die Baumaßnahme stellt die SWF sowie die beteiligten Fachunternehmen vor große technische Herausforderungen: Denn das Baufeld liegt in einem Landschaftsschutz- und Naturschutzgebiet und betrifft zudem ein geschütztes Moorkartierungsgebiet. Der Oberboden mit seiner natürlichen Pflanzenvielfalt darf durch die Baumaßnahme nicht geschädigt werden. Deshalb schützen die SWF den Erdboden etwa mit einem Baufließ, auch kommen sehr leichte Baufahrzeuge zum Einsatz. Zudem findet die Maßnahme in der Frostperiode statt.

Schwierig ist zudem, dass die in den See einmündende Weißensee-Aach unterquert werden muss. Da dadurch Rückstau-Grundwasser des Weißensees auftritt, muss dieses während der verschiedenen Bauabschnitte abgepumpt werden.

Technisch anspruchsvoll ist auch die neue Konstruktion. Zum Einsatz kommt eine sogenannte Rohrbrücke. Diese soll sicherstellen, dass der neue Kanal keinen Schaden durch möglicherweise auftretende Bodensetzungen nimmt.

Betonpfähle tief im Boden

Hierfür werden spezielle Beton-Pfähle bis zu zwölf Meter in den Untergrund gerammt. Diese tragen später die Wartungsschächte und die Kanalleitung, die aus zementummanteltem, dehnbarem Guss bestehen. Hinzu kommen die Anschlussleitungen.

Die Baumaßnahme wurde über ein Jahr lang intensiv vorbereitet. Angefangen bei der Fachplanung über die Baugrunduntersuchung und Kampfmittelbeseitigung bis hin zur Auswahl der Materialien und Spezialanfertigungen.