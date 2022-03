Opfert Füssens Tourimuswerbung die letzten Geheimtipps?

Bürger werfen Füssen Tourismus und Marketing (FTM) vor, die letzten Insider-Plätze für Einheimische auch noch zu bewerben. Der FTM-Chef weist die Kritik zurück.

16.03.2022 | Stand: 06:09 Uhr

Im März wird es langsam wieder wärmer. Und je wärmer es wird, umso mehr Tagesgäste und Urlauber strömen in die Region – bis im Sommer vom Massentourismus die Rede ist. Dann sind Straßen verstopft, Läden überlaufen, Lokale bis auf den letzten Platz besetzt und Horden Erholungssuchender tummeln sich an Seen und in den Bergen. Spätestens dann sind viele Füssenerinnen und Füssener genervt vom Tourismus vor ihrer Haustür. Die Belastungen der Einheimischen mag auch Füssens Tourismus-Chef Stefan Fredlmeier nicht in Abrede stellen, mit Wohnsitz in Hopfen am See kennt er nur zu gut.