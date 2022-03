Bürger aus Füssen sind mitunter genervt vom Tourismus vor ihrer Haustür. Wie kann die Stadt für Touristen und Einheimische gleichermaßen attraktiv werden?

16.03.2022 | Stand: 15:52 Uhr

Im März wird es langsam wieder wärmer. Und je wärmer es wird, umso mehr Tagesgäste und Urlauber strömen in die Region – bis im Sommer vom Massentourismus die Rede ist. Dann sind Straßen verstopft, Läden überlaufen, Lokale bis auf den letzten Platz besetzt und Horden Erholungssuchender tummeln sich an Seen und in den Bergen.