Die Impf- und Teststrategie zeigt ihre Wirkung in den Senioren- und Pflegeheimen in Füssen und Umgebung. Trotzdem bleibt das Virus eine Herausforderung.

17.04.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Es ist ein Stück Normalität, die zurück in die Senioren- und Pflegeheime kehrt. In den Heimen im Ostallgäu haben Bewohner und Mitarbeiter ein Impfangebot bekommen – dadurch fällt eine Last weg, dennoch ist noch lange nichts so, wie früher.