Polizei registriert wieder zahlreiche Wildparker am Wochenende im Allgäu

Die Polizei hat am Wochenende im Allgäu wieder zahlreiche Wildparker registriert. Insgesamt über 30 Fahrer parkten im Landschaftsschutzgebiet.

27.06.2022 | Stand: 13:03 Uhr

Die Polizei hat am Wochenende wieder zahlreiche Wildparker registriert. Das geht aus einem Pressebericht hervor. Allein die Polizei Füssen stellte am Sonntag insgesamt 23 Fahrzeuge fest, die im im Landschaftsschutzgebiet außerhalb ausgewiesener Parkflächen parkten.

Im Bereich des Wendekreises in Lachen/Greith ( Ostallgäu) gab es mehrere Wildparker, obwohl dort ein Schild mit Piktogramm auf das Landschaftsschutzgebiet hinweist. Auch in Rieden am Forggensee beie Dietringen gab es Verstöße.

Zahlreiche Wildparker am Sonntag im Landkreis Lindau

Die Polizei Lindau hat alleine am Sonntagnachmittag mindestens zehn Wildparker im Bereich Reutenen und in der näheren Umgebung des Aquamarin festgestellt. Die Fahrzeuge parkten dort außerhalb der zugelassenen Flächen und und die Fahrer stellten ihre Fahrzeuge teilweise im Bereich des dortigen Landschaftsschutzgebietes für den Teil des Bayerischen Bodensees ab. Die Verstöße meldeten die Beamten dem Landratsamt Lindau.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang nochmals darauf hin, nicht im Landschaftsschutzgebiet außerhalb der ausgewiesenen Parkplätze zu parken. Wenn der Parkplatz nicht als solches beschildert ist, ist die Örtlichkeit kein Parkplatz, auch wenn dort schon immer geparkt wurde.

