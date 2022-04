Keine Corona-Bonus - Erzieherinnen enttäuscht: "Wie Watsche mitten ins Gesicht"

Zwei Erzieherinnen aus dem Ostallgäu kritisieren, dass sie bei den Zahlungen der Corona-Boni schlechter wegkommen als andere. Der Verband sieht das anders.

Leer ausgegangen sind die Angestellten von Kindertagesstätten kommunaler Arbeitgeber in Bayern bei einer letzten Auszahlungsrunde steuerfreier Corona-Boni. Geld gab es nur für Länderbeschäftigte und Kommunalbeamte. Das sind laut der Gewerkschaft Verdi zum Beispiel Angestellte von staatlichen Bauämtern, der Justiz und Beamte in der Verwaltung.

Über diese Ungleichbehandlung ärgern sich zwei Erzieherinnen aus dem Füssener Land, die anonym bleiben wollen. Die Pandemie sei für sie eine sehr belastende Zeit, in der sie – im Gegensatz zu vielen Büroangestellten – kontinuierlich an vorderster Front stehen. „Bis ich geimpft war, hatte ich permanent Angst vor einer Ansteckung. Bei Kindern kann man den Mindestabstand nicht einhalten“, sagt eine der Beiden. Dazu kamen das ständige Maske tragen, Hände desinfizieren, Coronatests und eine höhere Arbeitsbelastung, weil Gruppen nicht mehr gemischt werden durften sowie personelle Engpässe wegen Quarantänemaßnahmen herrschten.

"Näher am Menschen als wir, kann man kaum sein"

„Es ist wie eine Watsche mitten ins Gesicht, dass andere jetzt etwas bekommen und wir nicht“, sagt die andere Erzieherin. „Näher am Menschen als wir, kann man kaum sein und ich weiß nicht, ob man sich irgendwo schlechter schützen kann, als im Kindergarten.“ Aber da heiße es wieder: Das sind ja die Sozialen, die machen das schon. „Da braucht man sich nicht wundern, dass so viele in sozialen Berufen aufhören oder gar nicht erst anfangen.“

Das Argument des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) Bayern, dass die Kita-Angestellten bereits im Dezember 2020 einen Coronabonus erhalten haben, wo andere nichts bekamen, lassen die beiden nicht gelten. „Jetzt gab es 1300 Euro steuerfrei. Für uns damals nur 376“, kritisieren die Frauen. Ein isolierter Vergleich etwa im Hinblick auf die Höhe der Einmalzahlung ist laut Dr. Sylvia Arnold, Geschäftsführerin des KAV Bayern aber nicht zielführend. Vielmehr seien auch Aspekte, wie die vereinbarte Entgelterhöhung und weitere Inhalte der Tarifeinigung zu berücksichtigen.

Wann die Corona-Boni beschlossen wurden

Die Coronaboni wurden im Zuge der Tarifverhandlungen für die jeweiligen Berufsgruppen beschlossen. Für die Tarifbeschäftigten der kommunalen Arbeitgeber – und damit die Kita-Angestellten – war das im Oktober 2020. Die Tarifeinigung für die Länderbeschäftigten erfolgte erst im November 2021.

Für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst laufen derzeit wieder Tarifverhandlungen. Dabei geht es laut Manuel Büttner vom Verdi-Bezirk Allgäu zunächst um die Eingruppierung der einzelnen Berufsgruppen. „Nächstes Jahr wird darüber verhandelt, wie viel Geld jede Gruppierung bekommt“, erklärt er. Bei der Eingruppierung spiele auch die Belastung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Rolle.

So laufen die Tarifverhandlungen für das Kita-Personal

Wirklich nahegekommen sind sich Gewerkschaft und Arbeitgeber aber noch nicht. Auch eine zweite Verhandlungsrunde Ende März wurde ergebnislos vertagt. Die Auseinandersetzung spitze sich zu, heißt es auf der Internetseite von Verdi. Die Enttäuschung über die Haltung der Arbeitgeberseite sei massiv. In Fragen der Entlastung und der Verbesserung der Arbeitsbedingungen sowie für die Aufwertung der Berufe seien nicht einmal Ansätze für Kompromisslinien gefunden worden. Ohne eine deutliche Aufwertung des Sozial- und Erziehungsdienstes aber laufe man sehenden Auges auf chaotische Verhältnisse zu. Schon jetzt fehlten bis zum Jahr 2025 allein in den Kitas deutschlandweit 300.000 Fachkräfte. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Mai geplant.

Laut Arnold vom KAV wurde in den Verhandlungen im März „ein erster Schritt für konstruktive Verhandlungen gemacht. Es ist allerdings auch deutlich geworden, wie umfangreich die Forderungen der Gewerkschaften sind“, sagt sie. „Die Umsetzung der Forderungen würde zu schweren Verwerfungen im Tarifgefüge führen und ist nicht finanzierbar. Eine weitere Aufwertung einzelner Beschäftigungsgruppen kann nicht pauschal, sondern muss differenziert erfolgen. Dabei muss das gesamte Tarifgefüge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst im Blick behalten werden.“

Gehälter von Erzieherinnen seit 2009 gestiegen

In den Tarifrunden zum Sozial- und Erziehungsdienst in den Jahren 2009 und 2015 erfolgten bereits deutliche Aufwertungen zugunsten der Beschäftigten. Im Verhältnis zu ihrer dreijährigen Ausbildung sind Erzieherinnen und Erzieher laut Arnold die am besten verdienende Beschäftigtengruppe im kommunalen öffentlichen Dienst. Haben sie längere Berufserfahrung, erhielten sie monatlich rund 3800 Euro brutto und dazu eine betriebliche Altersversorgung, Leistungsentgelte sowie eine Jahressonderzahlung. „Seit 2009 sind die Gehälter der Erzieherinnen und Erzieher um bis zu 61 Prozent gestiegen“, sagt Arnold. Sie lägen bei den kommunalen Trägern im Durchschnitt über denen bei freien oder kirchlichen Trägern.

An der Front sehen die beiden Ostallgäuer Erzieherinnen die Lage anders. „Von dem Gehalt kann man keine Familie ernähren. Deswegen machen so wenig Männer den Job“, sagt eine. Dazu komme eine hohe Belastung. Sie arbeite daher nur noch halbtags. „Ich mache es schon so lange und es macht Spaß. Aber es hat sich sehr viel geändert, allein an Bürokratie und der Umgang mit den Eltern wird auch immer schwieriger.“ Dazu finde sich kaum noch Personal und die Verantwortung für die Kinder sei riesig.

