Ostallgäuer Gymnasiasten informiert: Gut geschützt liebt es sich sicherer

Jeden Tag stecken sich weltweit über eine Million Menschen an. Mediziner informiert Gymnasiasten aus Hohenschwangau und Füssen über Symptome und Schutzmaßnahmen.

06.03.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Syphilis und andere Geschlechtskrankheiten gehören nicht längst vergangenen Zeiten an. Im Gegenteil: Die Zahl der Infektionen ist in den vergangenen Jahren gestiegen: Mit sexuell übertragbaren Krankheiten stecken sich nach einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO weltweit pro Tag mehr als eine Million Menschen an. Wie man sich schützen kann, das erfuhren die Zehntklässler des Gymnasiums Hohenschwangau und die Q11 des Gymnasium Füssen. Für sie hielt Dr. Stefan Zippel einen rund dreistündigen Vortrag in der Ho’gauer Turnhalle, in dem er umfassend und altersgerecht über die Symptome und Übertragungswege der häufigsten Geschlechtskrankheiten referierte.

Schwerwiegende Folgen drohen

Sexuell übertragbare Krankheiten greifen um sich. So gibt es jedes Jahr unter 15- bis 49-Jährigen nach einer Schätzung aus dem Jahre 2019 etwa 376 Millionen neue Infektionen mit Trichomonaden, Chlamydien, Gonokokken oder Syphilis. Die vier Krankheiten können schwerwiegende Folgen haben – darunter Eileiterschwangerschaften, Totgeburten, Unfruchtbarkeit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Arthritis. Dabei sind die Krankheiten, rechtzeitig erkannt, heilbar.

Über die Risiken informieren

Angesichts der alarmierend hohen und in den vergangenen Jahren gestiegenen Anzahl an Neuinfektionen sei es wichtig, das Bewusstsein für Prävention und Schutzmaßnahmen zu stärken und über die Risiken von ungeschütztem Geschlechtsverkehr Bescheid zu wissen, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Zahl der HIV-Neuinfektionen liegt mit 1,5 Millionen allein im Jahr 2021 immer noch sehr hoch. Die potenziell tödliche Krankheit könne mittlerweile, wenn sie früh erkannt und mit Medikamenten behandelt wird, sehr gut in Schach gehalten werden. Die Stigmatisierung und soziale Ausgrenzung HIV-positiver Menschen sei oft auf Angst und Unwissen zurückzuführen.

Schuztmaßnahmen erklärt

Dr. Stefan Zippel, ein renommierter Dermatologe und Psychologe, klärt seit 20 Jahren Schülerinnen und Schüler über die Ansteckungsrisiken von HIV und sexuell übertragbaren Krankheiten auf. Durch den Vortrag wurde den Zehnt- und Elftklässlern die Bedeutung von Schutzmaßnahmen wie Kondomen und regelmäßigen Tests sowie die Notwendigkeit einer sicheren und verantwortungsvollen Gestaltung des eigenen Sexualverhaltens bewusst. Die immer noch aktuelle Relevanz der Thematik lasse hoffen, dass das schulübergreifende Projekt der beiden Gymnasien auch in den nächsten Jahren stattfinden kann.