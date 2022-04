Ostern zwischen Kitsch und Kunst im Füssener Land

Jeder nach seinem Stil: Der eine mag vielleicht LED-Hasen. Alfred Fleckenstein stellt in Eisenberg lieber eine selbst gebaute Osterkrippe auf.

Über Geschmack lässt sich ja bekanntlich streiten. Etliche Leute schmücken in den Osterferien ihre Wohnräume auf vielfältige Weise. Jeder nach seinem Stil. Gern auch mit ordentlich Kitsch, wie den farbwechselnden LED-Hasen mit den aufgeklebten treuen Kunststoffaugen. Günstige Saisonartikel mit kurzer Haltbarkeit, je nach Durchhaltevermögen der Knopfbatterien. Andere erinnern sich noch an den ursprünglichen Grund der Osterferien und freuen sich seit Jahrzehnten nachhaltig an lieb gewonnenen Dekorationen, um die eigenen vier Wände zu verschönern.

Tüftler Alfred Fleckenstein aus Eisenberg stellt jedes Jahr in der Osterzeit seine selbst gebaute Osterkrippe in sein Wohnzimmer. In einem Festsaal an der langen Tafel feiert Jesus mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl. Jedes Jahr am Gründonnerstag wird diese österliche Szene der Passionszeit in den Kirchen verlesen.

Die Figuren stammen von Angela Tripi

Die wertvollen handgefertigten Figuren stammen von Angela Tripi. Die detailreiche Gestaltung der Räume und Säulen, sowie die stimmungsvollen Hintergrundmalereien hat Fleckenstein in liebevoller Handarbeit selbst gefertigt. Durch spezielle Beleuchtungselemente wird die Tiefenwirkung der Abendmahlszene noch verstärkt.