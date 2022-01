Nach weniger als zwei Monaten: Ostlerhütte in Pfronten sucht erneut neue Pächter

Erst zur Wintersaison 2021/2022 erfolgte an der beliebten Hütte im Ostallgäu ein Pächterwechsel. Jetzt wird erneut gesucht. Die Hintergründe.

"Die Fußstapfen von Andrea sind groß", sagte Manfred Schmalholz noch Ende des vergangenen Jahres in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Jetzt ist klar: Er und seine Tochter Christina Schmalholz werden die Ostlerhütte in Pfronten nach weniger als zwei Monaten als Pächter wieder verlassen. Gesundheitliche Probleme nennt die Familie als Grund für ihren Rückzug.

Nach sechs Jahren als Pächterin hatte zuvor Andrea Heiligensetzer ihre Zeit auf 1838 Metern Höhe aufgegeben und an den 54-jährigen Manfred und an die 27-jährige Christina Schmalholz übergeben. Der Besitzer der Hütte, Hans Hundegger, sucht jetzt nach geeigneten Nachfolgern. 2015 hatte er die Hütte gekauft und viel in Umbaumaßnahmen investiert. (Lesen Sie auch: Hütten im Allgäu: Bilanz der Saison 2021).

Pfronten: Ostlerhütte sucht neue Pächter

"Auf einer Hütte in den Bergen arbeiten, sein eigener Chef sein, jeden Morgen vor Dienstbeginn das Alpenpanorama genießen und viele neue Leute kennenlernen: So kann das Leben als neuer Pächter der Ostlerhütte aussehen", heißt es in einer Pressemitteilung und damit dem erneuten Aufruf an Interessierte, sich für die Hütte als neue Pächter zu bewerben. Gesucht werden demnach "Allrounder". Denn Hüttenwirte müssen laut der Pressemitteilung viel mehr als "nur Gastleute" sein.

Ein Bild vor der Übergabe: Die alte und die neuen Pächter der Ostlerhütte auf dem Breitenberg in Pfronten. Von links: Andrea Heiligensetzer, die nach sechs Sommern der "Hütte mit Herz" ade sagt und ihre Nachfolger Manfred und Christina Schmalholz mit Border Collie Joschi. Bild: Markus Röck (Archivbild)

Wer sich der Osterlhütte annimmt, müsse auch Gästezimmer unterhalten können - und noch dazu Organisationstalent mitbringen, teilt Pfronten Tourismus mit. Bewerbungen nimmt Hans Hundegger per E-Mail an hans@hundegger.com entgegen.

Wie geht es mit der Ostlerhütte weiter?

Wann genau die Familie Schmalholz die Ostlerhütte auf dem Breitenberg verlassen wird, ist laut Pfronten Tourismus noch nicht klar. Erst seit einer Woche sei der Rücktritt der Pächter bekannt geworden. Nachfolger werden aber wohl so bald als möglich gesucht.

Vor der Übernahme der Ostlerhütte zur Wintersaison 2021/22 waren Christina und Manfred Schmalholz bereits auf der Hütte tätig gewesen. Ob es neben gesundheitlichen Gründen weitere Gründe für den schnellen Rückzug gibt, ist bislang nicht bekannt.

