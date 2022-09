Parken in Füssen wird teurer: So viel tiefer müssen Autofahrer künftig in die Tasche greifen

Diese analoge Parkuhr in der Tiroler Straße ist noch ein letztes Relikt. In weiten Teilen des Stadtgebiets stehen inzwischen Parkautomaten, an denen mit Münzen oder per Handy-App bezahlt werden kann. Künftig wird die Gebührenpflicht sogar noch ausgeweitet und es gibt nur noch einen Gratis-Parkplatz.