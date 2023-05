Parken in Pfronten: Jetzt wird es ernst mit den neuen Regeln

Mit Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten startet auch die kommunale Verkehrsüberwachung. Sie passt auf, dass Gebühren bezahlt und Zeiten eingehalten werden.

11.05.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Das Lotterleben beim Parken in Pfronten ist vorbei. Wie die Gemeinde mitteilt, startet mit der Inbetriebnahme der ersten neuen Parkscheinautomaten beispielsweise am Bahnhof Pfronten-Ried auch die kommunale Verkehrsüberwachung. Der Ordnungsdienst der Stadt Füssen, der bislang bereits den Parkplatz der Breitenbergbahn überwachte, ist damit nun im Auftrag der Gemeinde in ganz Pfronten in Einsatz. Parkzeitbeschränkungen einfach zu ignorieren, wie es bislang häufig in Pfronten beobachtet wurde, kann damit künftig ebenso teuer werden wie Parken ohne Parkschein, dort wo einer gefordert ist. Neben Verstößen gegen die kommunale Parkraumverordnung werden auch die gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Dazu gehört beispielsweise das Parken auf Gehwegen oder das Parken über Nacht auf Stellplätzen, die dafür nicht freigegeben wurden.

20 Parkplätze werden Gebührenpflichtig

Wie mehrfach berichtet, hat die Gemeinde Pfronten erstmals eine Bewirtschaftung der insgesamt 75 kommunalen Parkplätze eingeführt. Auf 20 von ihnen werden Gebühren erhoben, die sich laut Gemeinde mit Sätzen von einem Euro pro Stunde bis maximal fünf Euro pro Tag „am unteren Durchschnitt der Parkgebühren in der Region“ bewegen. Außerdem wird an vielen Parkplätzen im Ortszentrum die Parkdauer begrenzt, so dass sie nicht durch Dauerparker blockiert werden.

Ausflügler werden gelenkt

Eines der Ziele der Gemeinde ist es, die derzeit weitgehend ungeordneten öffentlichen Stellplätze besser zu strukturieren, Parkflächen gezielter ausgewiesen und Parkdauerbegrenzungen zu vereinheitlichen. Stark genutzte Parkplätze sind künftig nicht mehr gratis und mit digitalen Maßnahmen werden vor allem Ausflügler und Gäste zu freien Stellplätzen gelenkt. Alle neuen Parkscheinautomaten verfügen über eine Sensorik, mit der die Belegung erfasst und über Schnittstellen an diverse Plattformen weitergegeben wird. So können sich Urlauber und Ausflügler bereits vor der Anfahrt beispielsweise über das Portal „Ausflugsticker“ und künftig auch über Navigationssysteme und Suchmaschinen über freie Parkplätze am Zielort informieren. An der Umfahrung Kappel wird an der Einmündung in Ampelfarben und in Echtzeit in beide Richtungen digital angezeigt, wie stark der Wanderparkplatz belegt ist. Aus einem Sonderförderprogramm des Freistaats Bayern wird die Datenerfassung und -weitergabe bezuschusst.

Neue Busangebote

Laut Gemeinde ist das oberste Ziel der neu eingeführten Parkraumbewirtschaftung, den Verkehrsfluss zu verbessern und Geld für umweltfreundliche Alternativangebote zur Mobilität zu gewinnen. So werden heuer erstmals zur Hochsaison in Zusammenarbeit mit Nachbargemeinden, dem Landkreis und Verkehrsunternehmen im Juli und August Spätbusse angeboten. Sie setzen am späten Abend auf den Linien zwischen Füssen und Pfronten sowie zwischen dem Bahnhof Weizern-Hopferau und Pfronten den fahrplanmäßigen Regionalbusverkehr des Tagesbetriebs fort. Vom Bahnhof Pfronten-Ried werden die Fahrgäste um 20.45 und 23.45 Uhr bis in alle Ortsteile sowie nach Möglichkeit bis zur Haustüre befördert.