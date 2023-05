Mit Inbetriebnahme der Parkscheinautomaten startet auch die kommunale Verkehrsüberwachung in Pfronten. Parkverstöße können teuer werden.

12.05.2023 | Stand: 07:31 Uhr

Das Lotterleben beim Parken in Pfronten ist vorbei. Wie die Gemeinde mitteilt, startet mit der Inbetriebnahme der ersten neuen Parkscheinautomaten beispielsweise am Bahnhof Pfronten-Ried auch die kommunale Verkehrsüberwachung. Der Ordnungsdienst der Stadt Füssen, der bislang bereits den Parkplatz der Breitenbergbahn überwachte, ist damit nun im Auftrag der Gemeinde in ganz Pfronten in Einsatz. Parkzeitbeschränkungen einfach zu ignorieren, wie es bislang häufig in Pfronten beobachtet wurde, kann damit künftig ebenso teuer werden wie Parken ohne Parkschein, dort wo einer gefordert ist. Neben Verstößen gegen die kommunale Parkraumverordnung werden auch die gegen die Straßenverkehrsordnung geahndet. Dazu gehört beispielsweise das Parken auf Gehwegen oder das Parken über Nacht auf Stellplätzen, die dafür nicht freigegeben wurden.

