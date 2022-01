Parken in Pfronten nicht mehr unbegrenzt und gratis - das blüht Ausflüglern und Einheimischen

Das Konzept, das der Gemeinderat verabschiedet hat, sieht auch eine Lenkung vor. Die ist nötig, wie jüngst das Wochenend-Chaos zeigte. Was geplant ist.

24.01.2022 | Stand: 15:00 Uhr

Kostenlos unbegrenzt parken – das wird es in Pfronten nicht mehr lange geben. Das Parkraumkonzept, das der Gemeinderat jetzt mit 14 zu vier Stimmen verabschiedet hat, sieht für die meisten der insgesamt erfassten 74 Parkplätze im Gemeindegebiet entweder eine Bepreisung oder eine Begrenzung der Parkdauer vor. 18 Parkscheinautomaten, 136 Schilder und 24 Digitale Beschilderungen für insgesamt 313.600 Euro sollen dafür nun angeschafft werden. Dem stehen Fördermittel des bayerischen Wirtschaftsministeriums aus dem Sonderprogramm „Tourismus in Bayern – Fit für die Zukunft“ in Höhe von 97.500 Euro sowie potenzielle Einnahmen von 400.000 Euro pro Jahr entgegen. Die weiteren Schritte zur Umsetzung des Konzepts sollen jeweils im Gemeinderat vorgestellt und diskutiert werden.

Gewinn steht nicht im Vordergrund

Der Gewinn, den die Gemeinde künftig aus der Bewirtschaftung der Parkplätze erzielt, steht allerdings nicht im Vordergrund, wie Ortsentwickler Jan Schubert deutlich machte. Es gehe unter anderem darum, durch eine Lenkung den Verkehrsfluss zu verbessern und den Parksuchverkehr zu reduzieren. Bürgermeister Alfons Haf verwies als Beispiel auf die Lage Kappels an den jüngsten schönen Ferien- und Wochenendtagen: Weise künftig eine digitale Anzeige an der Ortseinfahrt darauf hin, dass der Parkplatz bereits voll ist, könnten Gäste den Ortsteil umgehen, statt ihn mit Parkplatzsuche zu belasten. Dazu sei auch die geplante überregionale Lenkung sehr wichtig. Auch Christian März (Pfrontner Liste) verwies auf die Situation insbesondere im Achtal an den jüngsten schönen Wochenenden: „Das zeigt, wir müssen das dringend angehen.“ Und warum sollte in Pfronten nicht funktionieren, was in anderen Gemeinden ringsum funktioniere.

Einheimischen soll künftig eine Jahresparklizenz für 40 Euro pro Jahr angeboten werden. Sie gilt auf allen Parkplätzen der Gemeinde, nicht aber auf solchen von privaten Eigentümern und Betreibern wie der Breitenbergbahn. Eine Gebührenordnung müsse aber noch erarbeitet werden, erklärte Markus Bachleitner vom Urban Institute, der das Parkraumkonzept entwickelt und in einer ausgiebigen Sitzung mit dem Pfrontener Arbeitskreis Parkraumbewirtschaftung festgelegt hat. Dabei verständigte man sich auch auf eine Parkgebühr von einem Euro pro Stunde beziehungsweise fünf Euro pro Tag, die künftig tagsüber auf Ausflugsparkplätzen erhoben werden soll. Bezahlt werden können soll auch per App. Zu Beginn stehen besonders die 13 Parkplätze, darunter zwei private, im Focus, für die mit Hilfe von Fördermitteln eine digitale Verkehrslenkung geplant ist.

Erste Stunde frei

In der Diskussion schlug Reiner Augsten (Unserpfronten) vor, dass die erste Stunde jeweils frei ist und bezeichnete die 40 Euro für die Einheimischenkarte als „ein bisschen viel“. Darauf habe man sich in intensiven Beratungen im Arbeitskreis verständigt, entgegnete Bachleitner. Der Arbeitskreis habe lange diskutiert und sei zu einem guten Ergebnis gekommen, sagte Peter Scholz (CSU): „Das sollten wir jetzt so durchziehen!“ Rita Kiechle hielt die 40 Euro durchaus für angemessen, wenn der Bürger sehe, dass mit dem Geld etwas passiere, also Parkplätze gut hergerichtet würde.

Andere Bedenken hatte Linus Jehle: Das Ganze sei nur sinnvoll, wenn konsequent kontrolliert werde. Eine Parkraumüberwachung verbessere nicht nur die Disziplin, sondern bringe auch zusätzliche Einnahmen, bestätigte ihm Bachleitner. Wie genau diese gestaltet werden solle, sei noch zu klären. Josef Steiner (Pfrontner Liste) wies auf mögliche Haftungsprobleme hin, sollten im Achtal Autos, die auf ausgewiesenen, gebührenpflichten Parkplätzen stehen, durch frei laufendes Vieh beschädigt werden. Zudem könnte die fehlende Netzabdeckung in den Tälern zu Problemen bei der Verkehrslenkung führen.

Die Servicekosten bezifferte Bachleitner auf Nachfrage von Oliver Rinschede (Pfrontner Liste) mit 100 Euro pro Jahr, wobei das im Gesamtpaket mit den Anbietern der Parkscheinautomaten ausgehandelt werde.

