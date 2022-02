Gegen das Verkehrschaos im Sommer: Wann kommt das Parkleitsystem in Rieden?

Wildcamper und überfüllte Parkplätze: Rieden will etwas gegen das Verkehrschaos während der Hauptferienzeit tun – Projektstart ist noch unklar.

11.02.2022 | Stand: 18:00 Uhr

Corona und die einhergehenden Reisebeschränkungen haben es am Ende noch mal deutlich gemacht: In der Hauptferienzeit zieht es unzählige Urlauber und Tagesgäste ins Allgäu und in den Königswinkel zum Forggensee – viele reisen mit dem eigenen Auto an. Die Nebenwirkungen für viele Gemeinden: zugeparkte Zufahrtsstraßen, volle Parkplätze, Wildcamper. Betroffen davon war in den vergangenen Jahren auch die Gemeinde Rieden am Forggensee. Mit einem Parkleitsystem will die Gemeinde die Situation verbessern – eigentlich sollte dieses Anfang 2022 umgesetzt werden. Allerdings fehlen noch Genehmigungen.